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Perinthos'tan çıkan buluntular antik dönem mutfağına ışık tutacak

Tekirdağ'daki Perinthos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Tunç Çağı'na tarihlenen seramik, kaşık parçası, pişirme kapları ve hayvan kemikleri bulundu

30.10.2021 - 13:01 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Perinthos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında 5 bin yıllık olduğu değerlendirilen seramik, kaşık parçası, pişirme kapları ve hayvan kemikleri tespit edildi.

     

  • Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, AA'ya bu yıl başlayan kazı çalışmalarının 2,5 ay sürdüğünü ve güzel buluntulara ulaştıklarını söyledi.

     

  • Çalışmalar sonunda tarihe katkı sağlayacak önemli sonuçlar elde edeceklerine inandıklarını belirten Erdem, "Antik kentteki akropolün batı ucunda kazı çalışması yaptık. Burada erken dönem sur duvarlarının bazı parçalarına rastladık.

  • Bir tapınak üzerinde kilise olan alanda çalıştığımızı düşünüyoruz. Tapınak ve kilisenin varlığını yazıtlardan da biliyoruz. Bizans dönemi ve genç antik çağ dediğimiz dönemde burası çok karıştırılmış, farklı mekanlar eklenmiş, o yüzden çok karışık buluntular çıktı" dedi.

     

  • Perinthos'un M.Ö. 600'lü yıllarda Samos'tan gelen kolonistler tarafından kurulduğunun tahmin edildiğini ancak son buluntuların bu iskanın tarihini çok daha önceye çekebileceğini dile getiren Erdem, M.Ö. 3. bin yıla ait olduğu tahmin edilen seramik parçaları ve taş aletler üzerindeki incelemelerin sürdüğünü aktardı.

     

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