Bir tapınak üzerinde kilise olan alanda çalıştığımızı düşünüyoruz. Tapınak ve kilisenin varlığını yazıtlardan da biliyoruz. Bizans dönemi ve genç antik çağ dediğimiz dönemde burası çok karıştırılmış, farklı mekanlar eklenmiş, o yüzden çok karışık buluntular çıktı" dedi.