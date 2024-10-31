Perihan'ı kim öldürdü?

Show TV ekranlarında yayınlan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de 60 yaşındaki Perihan’ın akıbeti konuşuluyor.

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Didem Arslan Yılmaz canlı yayında açıkladı; 60 yaşındaki Perihan’ın kayıp dosyası cinayet dosyasına evrildi. Dosya artık Giresun Cinayet Büro'da inceleme altında.

ÖZGÜR’ÜN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ!

PERİHAN’IN ÇOCUKLARI NE GİZLİYOR?

Canlı yayına telefonla bağlanan Özgür, yaptığı açıklamayla kan dondurdu. 'Acaba annemi Mustafa Getmez mi öldürdü?' diyerek üvey babasından şüphelendiğini dile getirdi. Özgür, Özcan ve Özkan kardeşlerin yaptığı açıklamaların birbirleriyle çelişkili olması dikkatlerden kaçmıyor.

Ayrıca öz kardeşler de annelerini üvey kardeşlerin öldürmüş olabileceğini iddia ettiler.