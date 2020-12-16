Perdenin Ardındakiler'den 'Bu Şehir Bugün Sensiz'

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Perdenin Ardındakiler ikilisi, sözleri Doruk Ereşter'e, müziği ve düzenlemesi Direnç Kaçmaz'a ait olan yeni teklileri 'Bu Şehir Bugün Sensiz'i dinleyicilerle buluşturdu.

İkili, şarkıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Bu Şehir Bugün Sensiz'; yüzleşmeyi, pişmanlığı ve kişinin hayatındaki birine karşı gerçekleştirdiği eylemlerin sonuçları ile bu sonuçların onda yarattığı üzüntüyü anlatıyor.

'Bu Şehir Bugün Sensiz' şarkısının kapak fotoğrafını ise Türk ressam Ece Gauer tarafından şarkıya özel olarak resmedildi. Yeni teklinin mastering işlemleri ise ses mühendisi Lex Barkey tarafından yapıldı.

Şarkılarını Silvyo Behmoaras yönetmenliğinde kliplendiren Perdenin Ardındakiler'e klipte Kaan Turgut ve Hande Yılmaz oyunculuk performansları ile eşlik etti.

Perdenin Ardındakiler'in yeni şarkısı Bu Şehir Bugün Sensiz ve klibi, bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.