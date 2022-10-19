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Perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray iki ismi TFF'ye şikayet etti

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur, son haftalarda yapılan hakem hataları nedeniyle Riva'ya giderek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü. Toplantının detaylarına Habertürk ulaşırken, Özbek ve Timur'un iki isimden duydukları rahatsızlığı Büyükekşi'ye ilettikleri öğrenildi.

19.10.2022 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü. 

     

  • Riva'da yapılan toplantıda, Özbek hakem hatalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 9 maçta yapılan hatalar anlatıldı.

  • GALATASARAY MURAT ILGAZ VE SERKAN TOKAT'I İSTEMİYOR

    Galatasaray yönetimini rahatsız eden bir konu daha var. Sarı kırmızılıların oynadığı 9 maçın 6'sında Serkan Tokat VAR'da görev aldı. Tokat geride kalan haftalarda Fenerbahçe'nin maçına hiç verilmedi. 

  • Galatasaray yönetimi bu atamalardan dolayı Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Murat Ilgaz'ı suçladı. Dursun Özbek ve Erden Timur, Ilgaz'dan rahatsız olduklarını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye iletti.

  • VAR KADROSU YETERSİZ

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de VAR kadrosunun yetersiz olduğunu kabul ederken, bu konuda kalıcı çözümler için çalışma yaptıklarını belirtti. 

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