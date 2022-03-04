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Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu ne? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kimler, hangi kitaptan uyarlandı? Dizideki Atatürk detayı...

Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu ne ve oyuncuları kimler? Dizideki Atatürk detayı...

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi dijital yayın platformu Netflix'te yayınlandı. Başrollerinde Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı dizi daha tanıtımlarıyla büyük merak uyandırmıştı. Peki, Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu ne ve oyuncuları kimler? İşte dizi hakkında merak edilen detaylar...

04.03.2022 - 22:42 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla Netflix'te izleyicilerin erişimine açılan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi ilgi çekici konusu ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Yayınlanmasının ardından Twitter'da trend topic olan Pera Palas'ta dizisinin senaryosu Elif Usman tarafından kaleme alınıyor.  Beyoğlu'ndaki tarihi otel Pera Palas'ta geçen dizi gündem oldu. Yönetmen koltuğunda Emre Şahin'in oturduğu Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi konusu ve oyuncuları ile ilgili merak edilenleri derledik...

  • PERA PALAS'TA GECE YARISI KONUSU NE? 

    Pera Palas Oteli'nin tarihini araştırmakla görevlendirilen gazeteci Esra, gizemli bir şekilde 1919 yılına gider ve tesadüfen korkunç bir plandan haberdar olur. Peride'nin yerine geçen Esra, onun amacını gerçekleştirerek tarihin akışını düzeltmek için işe koyulur. Bu arada peşindeki Halit'i savuşturmanın bir yolunu bulmalıdır. Peride'nin günlüğünde yazanları Esra'ya anlatan Ahmet, otelin sırlarını öğrenmek için Dimitri'yi bulmalıdır. Fahrettin ise George'un hain planlarını Esra'ya açıklar.

    Dimitri, Ahmet'i tuzağa düşürür. Esra suikast planını öğrenebilmek için bir dümen çevirir ve Mustafa Kemal'i uyarır. Fakat George, Esra'yı canevinden vurur. Ahmet, Dimitri'nin gizli hazinesini ele geçirir. George baskıyı arttırırken Esra, Halit'i gizlice izler ve onun gerçek yüzünü görür. Ahmet geçidin tehlikelerini öğrenir. Halit yaşam mücadelesi verirken Ahmet'in varlığı da tehlikeye girer. Her ikisini de kurtarabilmek için zamanda seyahat eden Esra tanıdık simalarla karşılaşır. 

     

    Esra, Dimitri'nin iddiası konusunda Halit'le yüzleşir. Bulunan bir delil sayesinde Peride'nin gerçek katilinin kim olduğu anlaşılır. George, Halit'e tezgâh kurar. Sonya geçmişi değiştirmenin yolunu bulur. Esra, George'a tuzak kurar ve Reşat'tan yardım ister. Önemli bir görevi yerine getiren Esra tüm sevdikleriyle vedalaşır.

  • PERA PALAS'TA GECE YARISI OYUNCULARI KİM?

    Hazal Kaya - Esra

    Tansu Biçer

    Selahattin Paşalı - Halit

    Engin Hepileri

    Hakan Dinçkol

    Yasemin Szawlowski - Sonia

    James Chalmers - George

    Ahmet Varlı

    Nergis Öztürk

    Murat Kılıç

    Ergun Metin

    Clare Louise Frost - Agatha Christie

    Jordan J Gallagher - Lover

  • PERA PALAS'TA GECE YARISI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

    Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi Charles King’in “Midnight At The Pera Palace“ kitabından uyarlanmıştır. 

  • PERA PALAS'TA GECE YARISI ATATÜRK DETAYI NEDİR?

    Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Hazal Kaya'nın canlandırdığı Esra karakteri 1919 yılına gerçekleştirdiği zaman yolculuğunda Mustafa Kemal Atatürk'e düzenlenen bir komployu önlemeye çalışıyor.

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