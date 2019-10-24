Pera Müzikali gösteriye hazır

Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği ve rol aldığı yeni oyunu 'Pera Müzikali'nin sahnelenme zamanı geldi. Cüneyt Arkın, Gönül Yazar, Kayhan Yıldızoğlu, Melike Demirağ, Melihat Gülses, Sevcan Orhan, Barış Taşkın'ın Gezen'e başrollerde eşlik ettiği müzikal, ilk gösterisini 3 Kasım'da TİM Show Center'da yapacak. 110 kişilik oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken 'Pera Müzikali'nde Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Okay Köksal'ın bir Türk güreşçisi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.