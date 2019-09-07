Pera Müzesi koleksiyonları yeni eser üretimlerine ilham olmaya devam ediyor. İtalyan sanatçı Nicola Lorini'nin Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu'ndan esinlenen 'Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara' adlı video yerleştirmesi, 5 Eylül'de ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Arkeolojik ve kültürel simgelerden beslenen çalışmalar gerçekleştiren Nicola Lorini'nin yeni video yerleştirmesi, yakın zamanda bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan gelişmelere sanatsal bir yorum getiriyor. Eser, adını, felsefeci Marquis de Condorcet'nin metrik sisteme ithafen kullandığı 'tüm insanlara, tüm zamanlara' ifadesinden alıyor.

Nicola Lorini

Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu'ndan esinlendiği projenin fikrini oluştururken uzun soluklu ve kapsamlı bir araştırma süreci geçiren Nicola Lorini, çalışmasına müze arşivindeki nesneler, internet araştırmaları ve tarihle olan ilişkimizi sorgulayan okumalar ile başladı. Sanatçı, bu araştırmaların sonucunda koleksiyona ait görüntülerden, kitaplardaki ve internetteki görsellerden, çeşitli video kayıtlarından ve kişisel olarak yazdığı metinlerden oluşan geniş bir arşiv malzemesi elde etti. Kum, silikon, kemik gibi farklı materyallerle üretilmiş bir dizi heykelden oluşan, video ve sesi odağına alan yerleştirmede süregelen düşünce modellerini sorgulayan Lorini, zaman ve tarih anlayışına yakından bakmayı hedefliyor. Dijitalin yükselişiyle birer standart haline gelen gündelik nesne ve maddelerin artık soyut kavramlar üzerinden tanımlandığı tespitinden yola çıkan sanatçı, ziyaretçileri Pera Müzesi Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu'nda çizgisel olmayan bir yolculuğa çıkarıyor.

Yerleştirmenin ziyarete açılmasının hemen ardından özel bir konuşma etkinliği düzenlenecek. Nicola Lorini, Gülşah Mursaloğlu ve Muğlak Standartlar Enstitüsü'nden Avşar Gürpınar ile Cansu Gürgen'in konuşmacı olarak katılacağı 'İstiap Haddi' başlıklı panelde, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu katında sergilenen yerleştirmeden hareketle, ölçme, hesaplama, standart oluşturma, zaman ve değişim konuları tartışmaya açılacak.

Pera Film, 'Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara başlıklı' video yerleştirmesi kapsamında 7 Eylül ve 23 Kasım'da saat 17.30'da özel bir film gösterimi de gerçekleştirecek. Norveç'in sıra dışı komedi ustası Bent Hamer, ağırlık ve ölçekler enstitüsünde çalışan bir bilim insanının yaşamını konu edinen 1001 Gram adlı filminde bu kez bilim ile insan duyguları arasındaki gri alanda gezinirken, yine hafifliği elden bırakmayarak, birbirimize duyduğumuz ihtiyacı, insan olmanın tuhaflıklarını irdeliyor.