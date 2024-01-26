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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Pera Müzesi'nde Gelecek Hatıraları filmleri

        Pera Müzesi'nde Gelecek Hatıraları filmleri

        Pera Film, Gelecek Hatıraları sergisi kapsamında "Yitik Zamanın Peşinde" seçkisini izleyiciyle buluşturuyor. Wim Wenders, Chris Marker gibi usta yönetmenlerin yapıtlarının yer aldığı program 2-24 Şubat arasında Pera Müzesi Oditoryumu'nda izlenebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 10:33 Güncelleme: 26.01.2024 - 10:33
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        Pera Müzesi'nde Gelecek Hatıraları filmleri
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), Pera Müzesi’nin güncel sergilerinden Gelecek Hatıraları paralelinde düzenlediği “Yitik Zamanın Peşinde” programında, geçmişte yaşadığı veya yaşadığını zannettiği anıların izini süren karakterlerin sıra dışı hikâyelerini izleyiciyle buluşturuyor.

        Hatıraların Masumiyeti
        Hatıraların Masumiyeti

        Pera Müzesi Oditoryumu’nda 2-24 Şubat arasında sinemaseverlere sunulacak seçkide, usta yönetmen Wim Wenders’in merakla beklenen yeni filmi Mükemmel Günler, Chris Marker’ın unutulmaz başyapıtı Güneşsiz, bilimkurgu türünün kült yapımlardan Gizemli Şehir, Orhan Pamuk’un ünlü romanından uyarlanan Hatıraların Masumiyeti ve 2023 Cannes Film Festivali’nde En İyi İlk Film ödülünü kazanan Altın Kozanın İçinde yer alıyor.

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        Orhan Pamuk’un romanından ilham alan belgesel

        “Yitik Zamanın Peşinde” gösterim programı, 2006 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, yazar Orhan Pamuk'un çok satan romanı Masumiyet Müzesi’nden esinle hazırlanan Hatıraların Masumiyeti belgeseliyle başlıyor. Yönetmen Grant Gee’nin imzasını taşıyan Hatıraların Masumiyeti, İstanbul’da aşk, hafıza, hatıra temalarının iç içe geçtiği bir anlatıyı takip ediyor. Orhan Pamuk’un da anlatıcılardan biri olduğu 2015 yapımı belgesel, başkarakter Kemal’in yaşadığı tutkulu aşkın hatıralarını müzede sergilenen objeler aracılığıyla gözler önüne sererken tüm bu anıların yaşandığı şehrin hafızasının izlerini de sürerek geçmişle olan ilişkimizi sorguluyor.

        Gizemli Şehir’in karanlık sırları

        Yönetmen koltuğunda Alex Proyas’ın olduğu Gizemli Şehir, film programının kült yapımlarından biri. Neo-noir ve bilimkurgu türlerini bir araya getiren film, gösterime girdiği dönemde farklı türleri cesurca harmanlayıp yeni bir füzyon yaratan pek çok eser gibi hak ettiği ilgiyi görmese de zaman içerisinde sadık bir hayran kitlesi yarattı. William Hurt ve Kiefer Sutherland gibi usta oyuncuların yer aldığı 1998 yapımı Gizemli Şehir, seyirciyi hafızasını kaybetmiş başkarakter John Murdoch’ın izinde gizemli şehrin karanlık sırlarını çözmeye davet ediyor.

        Cannes’ın En İyi İlk Filmi

        Yönetmen Thien An Pham’a 2023 Cannes Film Festivali’nde Altın Kamera ödülü getiren Altın Kozanın İçinde, Pera Müzesi’nde izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler filmde, korkunç bir trafik kazasının ardından annesiz kalan beş yaşındaki yeğeniyle trajik bir yolcuğa çıkan Thien’in, Vietnam’ın eşsiz manzaraları eşliğinde, hayatın ve varoluşun anlamını sorgulayışına tanık oluyor.

        Geçmiş ve şimdiki zaman arasında: Güneşsiz

        “Yitik Zamanın Peşinde” film programının dikkat çekici yapıtlarından biri de yönetmen Chris Marker’ın ünlü filmi Güneşsiz. İzleyiciyi mektup formunda anlatılan hikâyeler üzerinden Japonya, Gine-Bissau, İzlanda, Fransa gibi dünyanın farklı yerlerini keşfetmeye davet eden film, bir anlatıcının gözünden aktarılan kesitler aracılığıyla farklı kültürlerin tarihi ve gündelik yaşantısının ayrıntılarına tanık olmamızı sağlıyor. 1983 yapımı film, zaman ve hafıza kavramları odağında görsel imgelerin ve anıların nasıl birbiriyle iç içe geçtiğini, geçmişle şimdiki zaman arasındaki sınırların nasıl bulanıklaştığını sorguluyor.

        Wenders’in yeni filmi iki ayrı seansla Pera Müzesi’nde!

        Usta yönetmen Wim Wenders’in 2023 Cannes Film Festivali’nde prömiyer yapan yeni filmi Mükemmel Günler, Pera Müzesi’nde iki ayrı seansta sinemaseverlerle buluşuyor. Gündelik hayatta güzelliği bulmak üzerine dokunaklı ve şiirsel bir yapıt olarak tanımlanan, Japonya-Almanya ortak yapımı film, En İyi Uluslararası Film kategorisinde Oscar Ödülü’ne aday gösterildi.

        “Yitik Zamanın Peşinde” film programı 2-24 Şubat 2024 arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilir. Bu program kapsamındaki film gösterimleri indirimli müze giriş biletiyle izlenebilir. Biletler Biletix’ten veya Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir.

        GÖSTERİM PROGRAMI

        Hatıraların Masumiyeti (93’)

        2 Şubat Cuma, 19.00

        14 Şubat Çarşamba, 19.00

        Gizemli Şehir (100’)

        3 Şubat Cumartesi, 16.00

        16 Şubat Cuma, 18.30

        Altın Kozanın İçinde (178’)

        7 Şubat Çarşamba, 19.00

        18 Şubat Pazar, 15.00

        Güneşsiz (100’)

        9 Şubat Cuma, 19.00

        24 Şubat Cumartesi, 16.00

        Mükemmel Günler (123’)

        10 Şubat Cumartesi, 16.00

        21 Şubat Çarşamba, 19.00

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        #Pera Müzesi
        #Gelecek Hatıraları
        #Yitik Zamanın Peşinde
        #Wim Wenders
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