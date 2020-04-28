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ABD Savunma Bakanlığı daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan ve UFO'ları gösterdiği öne sürülen üç videoyu resmen doğruladı.

Kızılötesi kameralarla çekilen görüntülerde tanımlanamayan bir cismin hızlı bir şekilde uçtuğu görülüyor. Pentagon tarafından yayınlanan üç videonun ikisinde askerlerin cisimlerin ne kadar hızlı uçtuğuna dair şaşkınlıkla yorum yaptıkları duyulurken, videodaki seslerden biri cismin bir insansız hava aracı olabileceği yorumunda bulunuyor.

Pentagon Sözcüsü Sue Gough tarafından yapılan açıklamada, görüntülerin gerçek olup olmadığına dair herhangi bir yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmak ve daha fazla video olup olmadığı yönündeki soruları gidermek için görüntülerin yayınlandığı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında ABD Donanması, görüntülerin gerçek olduğunu kabul etmişti. Görüntülerin 2004 ve 2015 yıllarında kaydedildiği belirtilmişti.

Donanma pilotları tarafından kaydedilen görüntüler Aralık 2017 ve Mart 2018 arasında UFO'lar üzerine çalışan özel bir şirket tarafından yayınlanmıştı.

2004 yılında kaydedilen görüntülerdeki yer alan pilot, görüntülerin yayınlanmasının ardından 2017'de CNN'e yaptığı açıklamada, "Ben ona yaklaşınca, hızlıca güneye doğru döndü ve iki saniye içerisinde kayboldu. Çok aniydi. Bir pin-pon topunun duvara vuruşu gibiydi. Vurdu ve başka bir yöne gitti" ifadelerini kullanmıştı.

Pentagon daha önce hava sahasındaki bilinmeyen cisimlerin kayıtları üzerinde çalışmak üzere bir program başlatmış, program 2007 ile 2012 yılları arasında faaliyet göstermişti. Pentagon daha sonra başka önceliklerin fonlanabilmesi için programı durdurmuştu.