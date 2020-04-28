Pentagon üç UFO videosu yayımladı

28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Amerikan donanması pilotları tarafından çekilen üç UFO (Tanımlanamayan Uçan Nesne) videosunu yayımladı.
Pentagon, daha önce sızdırılan bu görüntüleri, 'videoların gerçek olup olmadığı ve videoda daha başka şeyler olduğuna ilişkin yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için" yayımladığını duyurdu.
Pentagon, internet sitesinde bu videoların "açıklanamayan hava fenomenlerini" yansıttığını belirtti.
Açıklamada, "Bakanlık, titiz bir incelemeden sonra gizliliğe haiz kapasite ve sistemlerimizi ifşa etmeyen, tanımlanamayan hava fenomenlerinin askeri hava sahasına yönelik ihlalleriyle ilgili sonrasındaki hiçbir soruşturmayı etkilemeyen, gizliliği kalkmış bu videoları yayımlamayı kararlaştırmıştır" denildi.
Pentagon'un açıklamasında "2007 ve 2017'de izinsiz olarak yayımlanan bu videolardaki fenomenlerin hâlâ 'tanımlanamadığı" belirtildi.
https://twitter.com/CultureCrave/status/1254881712074440705
Videoların 2004 ve 2015'te pilotların eğitimi sırasında çekildiği açıklanmıştı.
Videolardan ikisi 2017'de New York Times, diğeri ise Amerikan özel araştırma şirketi "To the Stars Academy of Arts and Science" tarafından yayımlanmıştı.
Guardian gazetesi, Pentagon'un bu kararının videoları meşrulaştırdığını ve bunların insanların dünya dışı varlıklarla etkileşimine ilişkin spekülasyonları artırabileceğini vurguladı.
ABD Donanması'nın UFO bildirimleri için yayımlanmış bir genelgesi mevcut.
Demokrat Partili eski Senato Başkanı Harry Reid, Twitter mesajında bu videoların bu alandaki "araştırma ve malzemelerin çok küçük bir bölümünü yansıttığını" yazdı.
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