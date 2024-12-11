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        Haberler Dünya Pentagon, Suriye’de bir drone ile bağlantısının kaybedildiğini doğruladı | Dış Haberler

        Pentagon, Suriye’de bir drone ile bağlantısının kaybedildiğini doğruladı

        ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, Suriye üzerinde ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) ile temasın kaybedildiğini teyit etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 17:45 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:45
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        Pentagon Suriye'de drone kaybetti
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        AA’ya yazılı açıklama yapan askeri bir yetkili, “ABD Hava Kuvvetleri, 9 Aralık'ta Suriye üzerinde Doğal Çözüm Operasyonu (Operasyon İnherent Resolve) kapsamında görev yapan insansız bir MQ-9 Reaper ile teması kaybetti.” ifadesini kullandı.

        Yetkili, İHA ile temasın kaybedilme nedeni ve takip eden eylemleri belirlemek üzere olayın aktif olarak değerlendirildiğini kaydetti.

        ABD’nin eğitip donattığı PKK/YPG unsurları, Suriye'de ANKA UCAV tipi bir Türk İHA’sını düşürdüğünü iddia etmiş, ancak sosyal medyaya yansıyan enkaz görüntülerinde bunun ABD yapımı bir MQ-9 Reaper olduğu görülmüştü.

        Sosyal medyadaki paylaşımda, dost ateşi ile yaklaşık 30 milyon dolarlık ABD vergi mükellefi parasının boşa gittiği şeklinde yorum yapılmıştı.

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        #Pentagon
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