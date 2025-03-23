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        Haberler Dünya Pentagon, ordudan bilgi sızdıranlarla ilgili "kapsamlı soruşturma" yürütecek | Dış Haberler

        Pentagon, ordudan bilgi sızdıranlarla ilgili "kapsamlı soruşturma" yürütecek

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), son zamanlarda kurumdan yapılan "yetkisiz açıklamalarla ilgili" kapsamlı bir soruşturma yapılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 09:46 Güncelleme: 23.03.2025 - 09:46
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        Pentagon'dan 'kapsamlı soruşturma' kararı
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        Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Özel Kalem Müdürü Joe Kasper, Bakanlığın internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı Ofisi'ndeki müdürlerle hassas iletişimleri içeren ulusal güvenlik bilgilerinin son zamanlarda yetkisiz ifşaları derhal ve kapsamlı bir soruşturma gerektirmektedir." ifadesini kullandı.

        Söz konusu ifşaatlarla ilgili soruşturmanın "derhal" başlayacağını belirten Kasper, soruşturmalarda yasalara uygun şekilde "yalan makinesi"nin de kullanılacağını kaydetti.

        Soruşturmanın sonuçlarının Savunma Bakanlığına bir raporla bildirileceğini aktaran Kasper, "Rapor, Savunma Bakanlığı içindeki yetkisiz ifşaların tam bir kaydını ve bu tür çabaları iyileştirmeye yönelik önerileri içerecektir." açıklamasında bulundu.

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        Kasper ayrıca, yetki sınırını aşarak ifşada bulunduğu tespit edilenlerin cezai kovuşturmaya tabi tutulacağını vurguladı.

        Diğer bakanlıklarda da benzer uygulamalar gündemde

        ABD İç Güvenlik Bakanlığı da mart ayı başlarında, bakanlıktan medyaya yapılan bilgi sızdırmalarının önüne geçmek için yalan makinesi uygulamasına başvurulacağını açıklamıştı.

        İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X'ten paylaştığı bir videoda, "İç Güvenlik Bakanlığı'nda, operasyonlarımız hakkında bireylere bilgi veren ve kolluk kuvvetlerinin hayatlarını tehlikeye atan iki ifşacıyı tespit ettik. Bu iki kişiyi kovuşturmayı ve yaptıklarından sorumlu tutmayı planlıyoruz." demişti.

        Öte yandan Adalet Bakanlığı dün, Venezuelalı Tren de Aragua çetesiyle ilgili gizli bilgilerin sızdırılması konusunda kendi soruşturmasını başlattığını duyurmuştu.

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