Pentagon: İsrail'e yönelik yakın vadeli bazı güvenlik yardımlarını gözden geçiriyoruz

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, gündemdeki gelişmeler hakkında soruları cevapladı.

Ryder, ABD’nin İsrail’e milyarlarca dolarlık güvenlik yardımı yaptığını hatırlatarak, geçen hafta sevkiyatı durdurulan silahlarla ilgili "Şu anda yakın vadeli bazı güvenlik yardımlarını gözden geçiriyoruz." dedi.

İsrail’in Refah’a kara saldırısı ile ilgili ABD’nin görüşlerini çok açık şekilde ifade ettiğini vurgulayan Ryder, bununla bağlantılı sevkiyatı durdurulan silah yardımının akıbeti konusunda nihai bir kararın verilmediğinin altını çizdi.

Ryder, "Refah'taki durumu değerlendirdiğimizde, bu sevkiyata ara verme kararı aldık ve bu sevkiyata nasıl devam edileceği konusunda nihai bir karar verilmedi. Ancak özellikle 900 kilogramlık bombaların kullanımına ve Gazze'nin diğer bölgelerinde gördüğümüz gibi yoğun bir ortamda yaratabilecekleri etkiye odaklandık." diye konuştu. REKLAM "Gazze'nin dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olduğunu bile bile bu bombaların kullanımına en baştan niye kısıtlama getirmediniz?" şeklindeki soruya Ryder, "Başından beri İsrail'in Hamas tehdidine karşı nasıl yaklaşması gerektiği konusunda çok tutarlı davrandık. Masum sivillerin güvenliğini sağlamak için daha fazla şey yapılması gerektiği konusunda da çok açıktık." yanıtını verdi.

Ryder, İsrail’e en son ne zaman bomba sevkiyatı yapıldığı sorusu üzerine "bu bilgiye sahip olmadığını" belirtti. Bu bombalarla ne kadar sivilin öldürüldüğü sorusuna da Ryder, "Böyle bir rakama sahip değilim." yanıtını verdi. Pentagon’un ABD silahları ile Gazze’de ne kadar sivilin öldürüldüğü konusunda bir inceleme yapıp yapmayacağı şeklindeki bir soruyu ise Ryder, "Şu anda odak noktamız Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve aynı zamanda İsrail'in kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olmasını sağlamaya devam etmek." diye yanıtladı.

Ryder, ABD Başkanı Joe Biden’ın "Gazze’de ABD bombalarının sivillerin öldürülmesinde kullanıldığı" itirafının ABD’yi İsrail’in suç ortağı yapıp yapmayacağı şeklindeki bir soruya karşılık ise "Bu çatışma ilerledikçe Gazze'deki sivil halk üzerinde yarattığı talihsiz etkiyi gördük ve masum sivillerin öldürüldüğünü görmek istemediğimizi çok açık bir şekilde ifade ettik." diye konuştu. BIDEN YÖNETİMİ REFAH SALDIRISINA KARŞI Biden, dün CNN'e verdiği röportajda, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söylemişti.

ABD Başkanı, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." diye konuşmuştu. Biden yönetimi, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı endişesi ile İsrail'in, Refah'ta sivilleri korumaya yönelik gerçekçi bir plan içermeyen herhangi bir kapsamlı kara saldırısına karşı çıkıyor. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.