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        Haberler Dünya Pentagon: Gazze’de bu savaş şüphesiz trajik ve çok fazla sivil öldü | Dış Haberler

        Pentagon: Gazze’de bu savaş şüphesiz trajik ve çok fazla sivil öldü

        ABD Savunma Bakanlığı, Gazze'de "savaşın şüphesiz trajik olduğunu", "çok fazla sivilin öldüğünü" ve medyada dolaşan görüntülerin "yürek parçalayıcı" olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 00:55 Güncelleme: 17.07.2024 - 00:55
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        'Gazze'de bu savaş şüphesiz trajik'
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        Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında konuştu.

        Önceki gün 30’dan fazla sivilin hayatını kaybettiği İsrail’in Gazze’deki okul saldırısında, "ABD yapımı silahların kullanıldığı" yönündeki haberlere, Pentagon’un tepkisinin ne olduğu sorusuna Ryder, “Basında çıkan haberleri gördüm ama operasyonları hakkında konuşmak için sizi İsrail'e yönlendirmem gerekecek.” yanıtını verdi.

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        Ryder, sivillere yönelik zararın azaltılması konusunda İsrailli ortaklarıyla açık şekilde görüşmeye devam ettiklerini aktararak, “Hepimizin, bu savaşın şüphesiz trajik olduğu konusunda hemfikir olduğumuza inanıyorum. Çok fazla sivil öldü. Gördüğümüz görüntüler yürek parçalıyor.” ifadesini kullandı.

        İsrail’in, sivil kayıplar konusunda daha fazlasını yapması gerektiğini bildiklerini kaydeden Ryder, bunu onlara iletmeye devam edeceklerini vurguladı.

        Ryder, sivil kayıplar konusunda Hamas’ın da “sorumluluğu olduğunu” savunarak, Hamas’ı “aktif askeri operasyonlar” sırasında "sivil nüfusun arasına yerleşmekle" suçladı.​​​​​​​

        İsrail ordusu, dün ve bugün, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat'ta iki ayrı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okuluna saldırı düzenlemiş, bu saldırılarda 30'dan fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

        UNRWA, sosyal medya hesabından, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki okullarının yüzde 70'ini vurduğunu açıklamıştı.

        CNN, binlerce Filistinli sığınmacının kaldığı okullara yapılan son saldırılarda silah uzmanlarının, İsrail’in füze saldırılarında kullanılan ABD yapımı iki mühimmatın kalıntılarını tespit ettiğini yazmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Filistin
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