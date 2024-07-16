Türkiye'de orman yangınları! Yangınlarda son durum!

İzmir'in Bergama, Çanakkale'nin Bayramiç, Denizli'nin Merkezefendi, Manisa'nın Soma, Hatay'ın Belen, Adıyaman'da, Aydın'da, Muğla'da, Mardin'in Kızıltepe, Edirne'de, İstanbul'un Bakırköy, Kilis'in Polateli, Balıkesir'in Altıeylül, Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde yangın çıktı.

Kapıkayası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İlçenin Saraycık ve Kaykılar köyleri arasındaki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle çıkan, rüzgarın etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana da sıçrayan yangın devam ediyor.

Yangını söndürmek için çaba gösteren tüm ekiplere teşekkür eden Ünlü, "Soma Deniş Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını bugün saat 11.00 itibariyle kısmen kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları başlatılmıştır. Bölgede 1 helikopter tedbir amaçlı uçuş yapmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Manisa Valisi Enver Ünlü, yaptığı açıklamada gece boyu müdahale edilen ve havanın aydınlanmasıyla ekip sayısı artırılan yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.

RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Başlamasından itibaren 16 hava aracı, 122 kara aracı ve 334 personel ile yapılan müdahaleyle alevlerin yayılımının durdurulduğu ancak bölgede rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Tedbir amaçlı boşaltılan Tekeli Işıklar ve Bayat mahalleleri sakinleri ise evlerine geçebilmek için yangının tamamen kontrol altına alınmasını bekliyor.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya da AA muhabirine tehlikenin sona erdiğini belirterek, akşama kadar tedbiri elden bırakmadan çalışmalara devam edeceklerini, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıkmış, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına kara ve havadan çok sayıda takviye ekip yönlendirilmiş, Tekeli Işıklar ve Bayat mahalleleri tahliye edilmişti.

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BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Soma ilçesinde orman dışı alanda başlayıp, ormana sirayet eden yangının, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten söz konusu yangına ilişkin paylaşımda bulundu.

Manisa'nın Soma ilçesinde orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet eden yangının, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, "Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.