Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Amerika Pentagon'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama

        Pentagon: Gazze hastanesine saldırıya ilişkin değerlendirmemiz açık kaynaklara dayanıyor

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Joe Biden'ın, Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıda "İsrail'in sorumlu olmadığı" yönündeki açıklamasının "açık kaynaklara" dayandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 21:33 Güncelleme: 18.10.2023 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pentagon'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        AA, Pentagon'dan, Gazze'de yaklaşık 500 sivilin hayatını kaybettiği hastaneye yapılan saldırıyla ilgili Biden'a sağlanan bilgilerin kaynağı hakkında detaylı değerlendirme istedi.

        Pentagon'dan AA'ya yapılan yazılı açıklamada, "Bilgi toplamaya devam ederken, havadan görüntülerin, müdahalelerin ve açık kaynak bilgilerin analizine dayanan mevcut değerlendirmemiz, dün Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamadan İsrail'in sorumlu olmadığı yönündedir." ifadesi paylaşıldı.

        Açıklamanın sonunda, "Şu anda verebileceğimiz başka bir bilgi yok." denildi.

        ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'i ziyareti sırasında, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin "Görünen kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi, siz (İsrail) değil. Ancak çok sayıda kişi emin değil." sözlerini sarf etmişti.

        Biden, "Gazze'deki patlamanın arkasında İsrail'in olmadığından emin olmanızı sağlayan şey nedir?" şeklindeki bir soruya da "Savunma Bakanlığının (Pentagon) bana gösterdiği veriler." cevabını vermişti.

        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı Haberi Görüntüle
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        İETT şoförüne baltalı saldırı!
        İETT şoförüne baltalı saldırı!
        Perakende güvenli liman mı?
        Perakende güvenli liman mı?
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Mahalleyi istila ettiler!
        Mahalleyi istila ettiler!
        Messi'den yeni rekor!
        Messi'den yeni rekor!
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Habertürk Anasayfa