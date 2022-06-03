Penis kanserinin yassı hücreli kanserlerden olduğu uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Penis kanserinin anlaşılması çoğunlukla o bölgede bulunan lezyonlar ve çeşitli belirtiler sonucunda biyopsi yapılmasıyla başlamaktadır. Bu içeriğimizde sizler için penis kanseri nedir, neden olur, penis kanseri belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilgileri ayrıntılı bir şekilde derledik.

Penis Kanseri Nedir?

Penis kanseri ender görülen kanser türlerinden olduğundan ne olduğu merak edilmektedir. Penis kanser nedir diye sorulmaktadır. Penis kanserinin penisin dokusunda ortaya çıkan farklı kanser türlerindeki gibi kanser hücrelerinin bölgede kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla görüldüğünü söylemek mümkündür. Peniste oluşan kanser çoğunlukla yine diğer kanser türleri gibi bedenin farklı organlarına da yayılım gösterebilmektedir. Yapılan araştırmalar çoğunlukla penis kanserinin sünnet olmayan toplumlarda görüldüğünü ortaya koymaktadır. Diğer kanser türlerine kıyasla çok nadir görülen bir kanser türü olduğundan penis kanseri çok fazla bilinmemektedir. Sünnetsiz olmanın yanı sıra hijyen eksikliğinin olduğu toplumlarda da penis kanseri daha fazla görülmektedir.

Penis Kanseri Neden Olur?

Penis kanseri çok ender görülen bir kanser türü olduğu için penis kanseri neden olur diye sorgulanmaktadır. Penis kanseri çeşitli nedenler yüzünden nadir de olsa görülen bir kanser türüdür genel olarak sünnetsiz olmak, HIV virüsü ve AIDS hastalığı, diyabet, genital bölgede görülen siğil, fazla sigara tüketimi ve genel olarak bağışıklık sistemini bozan bu tarz rahatsızlıklar penis kanserine neden olabilmektedir. Sırasıyla penis kanseri nedenlerini sizler için ayrıntılı olarak sıraladık;

Sünnet derisi ucunda ortaya çıkan daralma penis kanserine neden olabilmektedir,

Çok eşli ve cinsiyetli cinsel yaşam penis kanserine yol açabilir,

Hijyen koşullarının kötü olması ve bölgenin yeteri kadar temiz tutulmaması,

Kansere neden olan ışınlara maruz kalmak da bazen penis kanserine yol açabilir,

Fazla sigara tüketimi penis kanseri nedenleri arasında yer alır,

Genital siğil diğer ismiyle HPV enfeksiyonlarının ileri düzeyi kanser olabilir,

Sünnetsiz olmak da penis kanserine neden olabilmektedir.

Penis Kanseri Nasıl Geçer?

Penis kanseri her ne kadar nadir görülse de sağlığı tehdit eden ve ilk evrede tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Temelde penis kanseri teşhis edildikten sonra kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi müdahaleyle tedavi edilerek geçebilir. Penis kanseri nasıl geçer diye düşünenlere bu tedavi yöntemlerinin uygulanabileceğini söyleyebiliriz.

Penis Kanseri Belirtileri

Penis kanseri belirtileri herkeste farklı şekilde ortaya çıksa bile sizler için öne çıkan belirtileri sıraladık;

Penisin deri kısmındaki farklılık ve uç kısmında ağrılar,

Kimi zaman ağrıyan kimi zaman da herhangi bir ağrıya neden olmayan siğile benzeyen lezyonlar,

Geçmeyen yaralar,

Sünnet derisinin alt kısmında zaman zaman kanama olması,

Kırmızı deri döküntüleri,

Ele gelen yumrular,

Sünnet derisinin alt kısmında devam eden ve kötü kokan akıntılar,

Penis Kanseri Tedavisi

Bir kişide penis kanseri olduğunun anlaşılmasının ardından kanserin hangi evrede olduğuna bağlı olarak kanser çeşitli şekillerde tedavi edilebilmektedir. Penis kanseri tedavisi ile ilgili öne çıkan yöntemleri sizler için sıraladık; kemoterapi, radyo terapi ve ameliyat. Genel olarak bu tedavi türlerinden en etkili olan cerrahi müdahaledir. Çünkü ameliyat garanti çözümdür. Önemli olan bu ameliyatla bölgedeki tüm kanserli dokunun kazınması ve temizlenmesidir. Bazı durumlarda kanserli dokular temizlenemezse penisin tamamen alınması da söz konusu olabilir. Çünkü kasıklarda da lenfler bulunduğu için buraya kanserin sıçraması istenmeyen bir durumdur. Önemli olan hızlı bir şekilde penis kanserine doğru müdahalenin yapılmasıdır. Müdahalede en büyük faktör kanserin evresi ve yayıldığı alandır.