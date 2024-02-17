Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        66
        Fenerbahçe
        FB
        64
        Trabzonspor
        TS
        40
        Beşiktaş
        BJK
        40
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        29
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        28
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Gaziantep FK
        GFK
        27
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor Pendikspor, yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak - Siltaş Yapı Pendikspor Haberleri

        Pendikspor, yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 12:45 Güncelleme: 17.02.2024 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pendikspor, Trabzonspor'u ağırlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pendik Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Ligde geride kalan 25 müsabakada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Siltaş Yapı Pendikspor, 26 puanla 18. sırada bulunuyor.

        Ligin 24. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Halil Akbunar, cezasından dolayı Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        Baba oğul kavgasında kanlı son!
        Baba oğul kavgasında kanlı son!
        Mutluluğu kendisinde arayanların oranı son 10 yılda arttı
        Mutluluğu kendisinde arayanların oranı son 10 yılda arttı
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak!
        Kartal'ın 11'i!
        Kartal'ın 11'i!
        ABD sınırında gerilim sürüyor
        ABD sınırında gerilim sürüyor
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        JASAT ekipleri çözdü! Komşudan kanlı tuzak!
        JASAT ekipleri çözdü! Komşudan kanlı tuzak!
        Konut dolara yetişemiyor!
        Konut dolara yetişemiyor!
        Habertürk Anasayfa