Pendikspor, yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, yarın Trabzonspor'u konuk edecek.
Giriş: 17.02.2024 - 12:45 Güncelleme: 17.02.2024 - 12:47
Pendik Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde geride kalan 25 müsabakada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Siltaş Yapı Pendikspor, 26 puanla 18. sırada bulunuyor.
Ligin 24. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Halil Akbunar, cezasından dolayı Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.