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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor Pendikspor'un yeni teknik direktörü Osman Özköylü - Siltaş Yapı Pendikspor Haberleri

        Pendikspor'un yeni teknik direktörü Osman Özköylü

        1. Lig ekiplerinden Pendikspor'un yeni teknik direktörü Osman Özköylü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 20:04 Güncelleme: 07.06.2024 - 20:04
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        Pendikspor'da Osman Özköylü dönemi!
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        Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de küme düşen ve 1. Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor'da yeni teknik direktör Osman Özköylü oldu.

        Pendikspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevine Sayın Osman Özköylü hocamız getirilmiştir. Osman Özköylü'ye hoş geldin diyor, kendisine ve teknik ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

        Osman Özköylü, son olarak 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de görev almıştı.

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