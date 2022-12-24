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Pendikspor - Manisa FK: 0-0 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelen Pendikspor ile Manisa FK, 0-0 berabere kaldı.

Giriş: 24.12.2022 - 22:06 | Güncelleme: ABONE OL
Pendikspor - Manisa FK: 0-0 (MAÇ SONUCU)
AA

Spor Toto 1. Lig'de 19'uncu ve sezonun ilk yarısının son hafta mücadelesinde Pendikspor ile Manisa FK 0-0 berabere kaldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Baran Eraslan, Mert Bulut

Pendikspor: Burak Öğür, Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu (Dk. 21 Tarık Tekdal), Ferhat Öztorun, Hasan Kılıç, Erdem Özgenç, Regattin, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Thuram (Dk. 67 Görkem Bitin), Kappel (Dk. 86 Ahmet Yazar)

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Gakpa (Dk. 64 Mehmet Uysal), Burak Altıparmak (Dk. 90 Fırat Sarı), Kadir Kaan Yurdakul, Prib (Dk. 82 Stark), Diallo (Dk. 90 Selim Ilgaz), Batuhan Kör (Dk. 82 Adem Büyük)

Sarı kartlar: Dk. 58 Muhammet Taha Şahin, Dk. 68 Ayberk Karapo, Dk. 81 Domgjoni (Manisa FK), Dk. 74 Berkay Sülüngöz (Pendikspor)

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