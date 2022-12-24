Spor Toto 1. Lig'de 19'uncu ve sezonun ilk yarısının son hafta mücadelesinde Pendikspor ile Manisa FK 0-0 berabere kaldı.

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