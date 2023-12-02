Pendikspor - Galatasaray: 0-2 (MAÇ SONUCU)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Rakibi karşısında oldukça zorlanan sarı-kırmızılılar kilidi ikinci yarıda açarken, galibiyeti getiren golleri Baambu ve Ziyech kaydetti. Galatasaray bu sonuçla puanını 37'ye çıkarıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçı dönüşü çok zorlandığı mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.
Galatasaray'a üç puanı getiren golleri 69'da Cedric Bakambu ile 82'de Hakim Ziyech kaydetti.
Cimbom bu sonuçla puanını 37'ye çıkarıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Pendikspor ise 13 puanla 16. sırada kaldı.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ