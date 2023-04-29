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Pendikspor: 3 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU

Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti ve çok önemli bir 3 puan elde etti. Çaykur Rizespor'da Bolasie üç kez penaltı kullanırken bunların sadece birini gole çevirebildi

Giriş: 29.04.2023 - 21:19 | Güncelleme: ABONE OL
Pendikspor: 3 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Pendikspor ve Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi.

Çaykur Rizespor 5. dakikada Benhur Keser'in attığı gol ile 1-0 öne geçerken Pendikspor 18'de Gökcan Kaya ile yanıt verdi.

Mücadelede 25. dakika oynanırken Thuram, Pendikspor'u öne geçirirken ilk yarının sonucunu ise Aras Aosman söyledi: 3-1.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Yannick Bolasie penaltıdan farkı 1'e indirirken Bolasie 77 ve 87. dakikalardaki penaltılardan ise sonuç alamayınca Pendikspor maçı 3-2 kazanan taraf oldu.

Bu galibiyetle puanını 61'e yükselten Pendikspor, 63 puandaki Çaykur Rizespor'la arasındaki puan farkını da 2'ye indirdi.

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