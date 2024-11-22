Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        26
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        25
        ikas Eyüpspor
        EYP
        22
        Beşiktaş
        BJK
        21
        Göztepe
        GÖZ
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        6
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor Pendikspor: 2 - Ümraniyespor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Pendikspor: 2 - Ümraniyespor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 2-2 sonuçlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 22:42 Güncelleme: 22.11.2024 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pendikspor üstünlüğünü koruyamadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 13. hafta açılış haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Central Hospital Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 berabere sona erdi.

        Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Cihan Topaloğlu (k.k) ve 45+1'de Wlinton kaydetti. Konuk takım ise bu gollere 67. dakikada Georgi Minchev (p) ve 82'de Barış Ekincier'le karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından Pendikspor üstünlüğünü koruyamadı ve 18 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Ümraniyespor ise 18 puana ulaştı.

        Ligin 14. haftasında Pendikspor deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Ümraniyespor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
        "Yabancı hakem gelmeyecek"
        "Yabancı hakem gelmeyecek"
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        "Montella Roma'ya 'hayır' dedi"
        "Montella Roma'ya 'hayır' dedi"
        Uçaklar havada tur attı
        Uçaklar havada tur attı
        Rusya'dan ard arda açıklamalar
        Rusya'dan ard arda açıklamalar
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!
        MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Yenidoğan Çetesi davasında 4 bebeğin ölümü soruldu!
        Yenidoğan Çetesi davasında 4 bebeğin ölümü soruldu!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa