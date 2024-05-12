Pendikspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Pendikspor, evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 geriye düştüğü 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Mame Thiam ve Umut Nayir'in golleriyle galip gelen Pendikspor, puanını 36'ya yükseltti. Çaykur Rizespor ise 49 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Pendikspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Pendik'te oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Pendikspor oldu.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 65'te Mame Thiam ve 74. dakikada Umut Nayir oldu. Çaykur Rizespor'un tek golünü ise 44. dakikada Jonjo Shelvey kaydetti.
İstanbul temsilcisinin forvet oyuncusu Mame Thiam, 45+7. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından alt sıralarda yer alan Pendikspor puanını 36'ya yükseltti. Çaykur Rizespor ise 49 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Karadeniz temsilcisi ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.