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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Pendikspor: 0 - Trabzonspor: 2 | MAÇ SONUCU - Trabzonspor Haberleri

        Pendikspor: 0 - Trabzonspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-Mavililerde gol 75. dakikada Trezeguet ve 80. dakikada Enis Destan'dan geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 18:03 Güncelleme: 18.02.2024 - 18:20
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        Trabzonspor deplasmanda kazandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Pendikspor evinde Trabzonspor'u ağırladı. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-0 kazandı.

        Bordo-Mavililerde gol 75. dakikada Trezeguet ve 80. dakikada Enis Destan'dan geldi.

        Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligdeki puanını 43' yükseltti. Pendikspor ise 26 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Pendikspor ise deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        26. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor'un kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Hakem Halil Umut Meler, ceza sahası içi solunda Halil Akbunar ile Meunier arasındaki ikili mücadelede Belçikalı oyuncunun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. VAR odasının uyarısı üzerinde pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen hakem Meler, penaltı kararından vazgeçti.

        30. dakikada Berat Özdemir'in pasıyla topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

        36. dakikada sağ kanatta gelişen atakta Meunier, yerden pasını Bardhi'ye verdi. Bu oyuncunun çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

        Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.

        57. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor gole yaklaştı. Sequeira'nın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Alpaslan Erdem'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşundan meşin yuvarlak auta çıktı.

        64. dakikada Meunier'nin pasında topu kontrol eden Bardhi'nin ceza yayının solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

        75. dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın sağdan kullandığı kornerde Berat Özdemir'e çarpan top, altıpasın içine düştü. Kaleci Erdem Canpolat'tan önce meşin yuvarlağın sahibi olan Trezeguet, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

        80. dakikada bordo-mavili takım farkı 2'ye çıkardı. Meunier'nin sağdan ortasına iyi yükselen Enis Destan, altıpas çizgisi üzerinden yaptığı şık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

        Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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