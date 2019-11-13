Silahı 16 yaşındaki çocuk kullandı

Kanlı düğün planlıymış! Her iki taraf da düğüne çağırılınca... - HABERLER

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olay saat 3 gün önce 12.30 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Yeni Asır Caddesi üzerinde meydana geldi. İzmit’ten düğün için Pendik’e gelen baba Murat Kara ve iki oğlu silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Şenol Kara hayatını kaybetti. Baba Murat ve diğer oğlu Ellez Kara olayda yaralandı.

6 KİŞİ YAKALANDI

Olay hemen polise bildirildi. Olayın ardından harekete geçen polis, 3 şüpheliyi yakaladı. Ardından dosyayı Cinayet Büro Amirliği ekipleri alarak soruşturma genişletildi. Yapılan soruşturmada Arif E.(31),Cemal E.(39),Haydar E.(65),Hüseyin E.(41) Mert E.(22) ve E.E. (16) olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

OLAY ÖNCESİ VE SONRASI KAMERADA

Olay bölgesinde güvenlik kamera detayları toplandı. Elde edilen görüntülerde şüphelilerin olay öncesi ve sonrasının güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Elde edilen örüntülere göre, olay yerine gelen şüphelilerden E.E., araçtan silahı alıyor. Ve saldırı gerçekleştirildikten sonra E.E. ile birlikte diğer şüpheliler olay yerinden kaçıyor.

KONU BOŞANMA DAVASI

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne yapılan soruşturmada saldırının nedeni de ortaya çıktı. Polisin ulaştığı bilgilere göre, şüphelilerden Arif E., Kara ailesinden Gülden E. ile 10 yıllık evliydi. Bir yıl önce ikili arasında sorunlar yaşandı. İddialara Gülden E., kocası Arif E.’den şiddet görünce evden ayrıldı ve boşanma davası açtı. Gülden E., İzmit’teki babasının evine yerleşti. Bu olaydan sonra iki aile arasında husumet başladı. Kara ailesi olay günü Pendik’deki yakınlarının düğününe katılmak için İzmit’ten geldiler. İddialara göre düğünü sahibi, diğer aileyide çağırmıştı. Arif E. ve akrabaları düğüne silahlı geldiler. Kara ailesinin geleceğini biliyorlardı. Polisin ulaştığı bilgilere göre, şüpheliler davet edilen düğüne, Kara ailesine saldırmak için gelmişlerdi. Silahı 16 yaşındaki E.E.’nin kullandığı belirtiliyor. Soruşturmanın ardından 6 şüpheli adliyeye gönderildi.