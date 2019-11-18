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Pendik'teki katliamın nedeni trafikteki kavga

İstanbul Pendik'te, pompalı tüfekle 3 kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan katil zanlısı Ahmet Önal’ın saldırıya giderken görüntüleri ortaya çıktı. Tutuklanan zanlı emniyetteki ifadesinde 5 ay önce trafikte iki kardeşten dayak yediğini ve bu olaydan sonra husumet besleyerek olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

18.11.2019 - 15:18 | Güncelleme: HABERTURK.COMGündem
Görüntüleri ortaya çıktı

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Pendik'teki silahlı saldırıda aynı aileden Rabia, Orhan ve Ahmet Yılmaz’ı öldüren, Ayhan Yılmaz’ı ise yaralayan zanlı Ahmet Önal tutuklandı.

Zanlının emniyetteki ifadeleri de ortaya çıktı. İfadesinde “5 ay önce Orhan ve Ahmet Yılmaz’la trafikte tartıştık. Beni dövdüler. Bu olaydan sonra onlara karşı husumet oluştu. Aynı bölgede olduğumuz için aramızda gerginlik oluyordu. Olayı bu nedenle gerçekleştirdim. Olay günü markete girip ateş açtım. Orada diğerleri yoktu. Oturdukları yeri biliyordum. Marketten çıkıp binaya gittim ve ateş açtım" dedi.

 

KATLİAMA BÖYLE GİTTİ 

Cinayet Masası ekiplerince sürdürülen çalışmada, zanlı Ahmet Önal’ın olay öncesine ait görüntülerine ulaşıldı. Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinde zanlı, olay yerine aracıyla gelirken görülüyor. Bu görüntüler de dosyaya girdi.

ÖNCE MARKET SONRA DAİREYİ BASMIŞTI

Olay cumartesi günü saat 09.55 sıralarında Pendik Güllü Bağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde meydana gelmişti. Elinde pompalı tüfekle önce markete giren Ahmet Önal kasada duran Rabia Yılmaz'ı vurdu. Marketten çıkan saldırgan daha sonra binaya girerek Rabia Yılmaz'ın babası Orhan Yılmaz'ı ve Ayhan Yılmaz ile Ahmet Yılmaz'ı vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak kurtulan Ayhan Yılmaz ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

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