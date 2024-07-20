Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Pençe-Kilit şehidi Yarbay Demirkan son yolculuğuna uğurlandı

        Pençe-Kilit şehidi Yarbay Demirkan son yolculuğuna uğurlandı

        Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralandıktan 2 hafta sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, Ankara'da düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 18:34 Güncelleme: 20.07.2024 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit yarbay toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 4 Temmuz günü icra edilen arama tarama faaliyetleri sırasında patlayan EYP sonucu yaralanarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

        Yaralanan yarbay şehit oldu
        Yaralanan yarbay şehit oldu

        Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 48 yaşındaki Yarbay Demirkan için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde, ikindi namazını müteakip resmi cenaze töreni düzenlendi. Namazın ardından şehidin al bayraklı tabuta sarılı naaşı top arabasına taşındı ve Cebeci Asri Mezarlığı Şehitliğine götürüldü. Demirkan’ın iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

        Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genelkurmay 2. Başkanı İrfan Özsert, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, şehidin ailesi ve yakınları, kara, hava, deniz komutanları, emniyet müdürleri, polis ve askeri personeller katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Abdullah Cem Demirkan
        #Şehit yarbay
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bodrum'da sıcak asfalt eritti
        Bodrum'da sıcak asfalt eritti
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Ünlü oyuncudan acı haber
        İnsan eliyle kazılmış en derin çukur!
        İnsan eliyle kazılmış en derin çukur!
        Biri 16 diğeri 15 yaşındaydı! Elif'in ardından Esmanur'u da kaybettik!
        Biri 16 diğeri 15 yaşındaydı! Elif'in ardından Esmanur'u da kaybettik!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        Acı haber
        Acı haber
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı!
        Kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Habertürk Anasayfa