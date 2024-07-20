Kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı!
Muğla'da, eşiyle sorunları olan kızlarının evine konuşmak için giden 64 yaşındaki Hatice U. ve 68 yaşındaki İlhan U. çiftini feci biçimde darp eden 49 yaşındaki damatları Mustafa Acar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Toparlar Mahallesi'nde yaşayan S.A. (39) ile eşi Mustafa Acar (49) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Çift arasındaki problemi çözmek için evlerine gelen S.A.'nın annesi Hatice U. (64) ve babası İlhan U. (68), damatları tarafından darp edildi.
KARI KOCA HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'da yer alan habere göre S.A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı karı koca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR
Jandarma, olayın ardından Mustafa Acar'ı gözaltına aldı. S.A., jandarmadaki ifadesinde kıskançlık nedeniyle eşiyle tartıştıklarını, konuşmak için evlerine gelen anne ve babasının saldırıya uğradığını anlattı.
DAMAT CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mustafa Acar, tutuklandı.