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Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Toparlar Mahallesi'nde yaşayan S.A. (39) ile eşi Mustafa Acar (49) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Çift arasındaki problemi çözmek için evlerine gelen S.A.'nın annesi Hatice U. (64) ve babası İlhan U. (68), damatları tarafından darp edildi.

KARI KOCA HASTANEYE KALDIRILDI DHA'da yer alan habere göre S.A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı karı koca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. REKLAM

KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR Jandarma, olayın ardından Mustafa Acar'ı gözaltına aldı. S.A., jandarmadaki ifadesinde kıskançlık nedeniyle eşiyle tartıştıklarını, konuşmak için evlerine gelen anne ve babasının saldırıya uğradığını anlattı.

DAMAT CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mustafa Acar, tutuklandı.