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        Haberler Gündem Güvenlik Pençe-Kilit operasyon bölgesinde PKK'ya ait kamikaze İHA, 'Korkut' ile imha edildi

        Pençe-Kilit operasyon bölgesinde PKK'ya ait kamikaze İHA, 'Korkut' ile imha edildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, terör örgütü PKK'ya ait kamikaze İHA, Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) üretimi Korkut Hava Savunma Sistemi ile imha edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 22:18 Güncelleme: 01.01.2025 - 22:18
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        PKK'ya ait kamikaze imha edildi
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait kamikaze İHA, ASELSAN tarafından üretilen Korkut Hava Savunma Sistemi ile imha edildi.

        Terör örgütüne ait kamikaze İHA'nın Korkut tarafından vurulduğu anlar ise kameraya yansıdı.

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        #PKK kamikaze
        #İHA Korkut
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