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        Haberler Gündem Güvenlik Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü PKK'ya darbe - Son dakika haberi

        Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütüne darbe!

        Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 10:45 Güncelleme: 18.06.2024 - 10:45
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        Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütüne darbe!
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        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurulduğunu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" denildi.

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        #Terör örgütü PKK
        #Son dakika haberler
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