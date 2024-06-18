Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütüne darbe!
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Giriş: 18.06.2024 - 10:45 Güncelleme: 18.06.2024 - 10:45
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurulduğunu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" denildi.
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