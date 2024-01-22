Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu? beIN Trio'da eski hakemler yorumladı

41. DAKİKADA FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Bahattin Duran: Çok ilginç bir pozisyon hocam. İlk seyrettiğimde Dzeko topu döndürdüğünde penaltı diye düşündüm. Şimdi ağır çekimleri gelecek. Penaltı değil bir kere onu söyleyeyim. Neden olmadığını da söyleyeceğim. Top, Dzeko çevirdikten sonra önce Dzeko'nun omzuna... Eğer Zeki'nin eline temas etseydi, parmaklarına bile temas etseydi penaltı diyecektim.

Bahattin Duran: Parmaklarında en ufak bir oynama yok Zeki'nin.

Bahattin Duran: Top, omuzdan elinin parmaklarının üstünden geçiyor. Parmaklarına değse mutlaka parmakları, eli hareket eder. O yüzden bu top Dzeko'nun omzundan gidiyor. Bu yüzden bir elle oynama yok. Oyunun devam etmesine ilişkin karar doğru.