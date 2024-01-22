Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu? beIN Trio'da eski hakemler yorumladı
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Yayıncı kuruluşun Trio kadrosu Fenerbahçe - Samsunspor maçının tartışmalı pozisyonlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte hakem yorumları...
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında ağırladığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk yarışında yara aldığı mücadeledeki bazı pozisyonlar tartışma yarattı. beIN Trio ekibi, mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
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41. DAKİKADA FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Bahattin Duran: Çok ilginç bir pozisyon hocam. İlk seyrettiğimde Dzeko topu döndürdüğünde penaltı diye düşündüm. Şimdi ağır çekimleri gelecek. Penaltı değil bir kere onu söyleyeyim. Neden olmadığını da söyleyeceğim. Top, Dzeko çevirdikten sonra önce Dzeko'nun omzuna... Eğer Zeki'nin eline temas etseydi, parmaklarına bile temas etseydi penaltı diyecektim.
Bahattin Duran: Parmaklarında en ufak bir oynama yok Zeki'nin.
Bahattin Duran: Top, omuzdan elinin parmaklarının üstünden geçiyor. Parmaklarına değse mutlaka parmakları, eli hareket eder. O yüzden bu top Dzeko'nun omzundan gidiyor. Bu yüzden bir elle oynama yok. Oyunun devam etmesine ilişkin karar doğru.
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Bülent Yıldırım: Burada zaten omuz darbesi... Parmakla oynamanın olmadığını Bahattin Duran gösterdi.
Bülent Yıldırım: Bir de bu var. Bakın buradan da... Topu ayağının dışıyla geriye doğru oynadı. Önce Dzeko'nun omzuna...
Bahattin Duran: Burada fotoğrafta durdurulursa el topa değmiş gibi... O fotoğrafla olmaz yani.
Bülent Yıldırım: Zeki de o kolu niye o kadar kaldırılır?
Bahattin Duran: Hocam, omzuna değmese zaten o doğal olmayan eline gelecek.
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Bülent Yıldırım: Dzeko'nun omzundan sekecek elden değil. Sonra da başına gelecek Zeki'nin.
Deniz Çoban: Çok güzel anlattı. Devam doğru. Maçı beraber izliyorduk tabletten. Dışarıdaydık. Sonra geri aldık, ileri aldık, geri aldık, ileri aldık... Detaylı inceledi hocam orada.
Bülent Yıldırım: İyi ki bu kadar kamera var. Yoksa ciddi şüphe hali var.
Bahattin Duran: Ben, çok şüphelendim. Ben direkt, 'Aaa bu penaltı, eline çarpmış Deniz' dedim. Sonra baktık baktık omzundan...
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"GOLDEN ÖNCE FAUL VAR MI?"
Dakika 60: Samsunspor'un golünden önce İsmail Yüksek'in Tait'e müdahalesinde hakemin faul kararı doğru mu?
Bahattin Duran: İsmail Yüksek'in eli dokunmuş. El sırta sadece dokunmuş. Tait eli hissedince kendini bırakmış. İsmail'in eli hiç açılmamış. Hiçbir şekilde faul söz konusu değil. Eğer maçın hakemi, yardımcı hakemiyle işbirliği içinde olsa... Yardımcı hakem Hakan Yemişken 'devam' demiştir. Hakan Yemişken'in yüzü her şeyi anlatıyor zaten, yüzü 'Hakem neden faul verdi anlamadım' diyor. Hakan Yemişken, 'Ah hocam keşke faul çalmasaydın, faul yoktu' demiştir.
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Deniz Çoban: 'Bak söylüyor, devam diyor' diyor.
Bahattin Duran: Hocam, beden dili her şeyi anlatıyor. Hiçbir şekilde faul yok hocam pozisyonda.
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Deniz Çoban: Yok, hocam. Faul değil. Şüphe yok. Burada da çok güzel yönetti maçı Bahattin Şimşek ama bir faul, devamı gol olunca sıkıntı yaratıyor.
Bahattin Duran: Çünkü bu maçta tek konuşulacak şey bu.
Bülent Yıldırım: Yani Flavien de ne güzel atlamış topun üzerinden. Evet, faule ilişkin hiçbir şüphem yoktu maç esnasında da.
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VAR KARARIYLA VERİLEN GOLÜN DEĞERLENDİRMESİ
Deniz Çoban: Hocam, bir yardımcı hakem yarım metre içeriye girmiş bu topa devam diyemez. Duran top. Bunu çözmesi lazım. Video yardımcı hakeme bırakılacak iş değil bu.
Bülent Yıldırım: Hiçbir şüphe yok. Önünde kalabalık yok. Karambol bir pozisyon değil. Yani şunu arkadaşlar... Kelimeler kifayetsiz gibi yani. O kadar net geçmiş ki ve kendine yakın direkte. Kusura bakmayın gerçekten.
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Deniz Çoban: Ama gol çizgisi teknolojisine ihtiyacımız var.
Bülent Yıldırım: Alırız hocam, onu da alırız.
Bahattin Duran: Ne kadar hocam?
Deniz Çoban: 400 bin Euro'ydu en son. Zam gelmediyse... Euro enflasyonu da var. 500 bin Euro olmuştur toplam maliyeti.
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