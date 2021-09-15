Pelin Öztekin sosyal medyadan tacize uğradı. Israrla atılan mesajlara dayanamayan oyuncu Instagram hesabından tacizciyi ifşaladı.

Öztekin, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gelen taciz mesajlarını da yayınladı.

Öztekin, ayrıca “Sapıklığında boğul, bir bitmediniz” ifadelerini kullandı.