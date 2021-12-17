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Pelin Karahan: Yurt dışı tatilleri yavaş yavaş hayal oluyor

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Pelin Karahan, son dönemde yaşanan döviz artışları sonrası alışverişe dikkat ettiğini ifade etti. Karahan, ayrıca, "Eskiden eşimle birlikte yurtdışına tatile giderdik. O bile hayal oluyor yavaş yavaş" dedi

17.12.2021 - 11:30 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Pelin Karahan (37), önceki gün eşi Bedri Güntay (38) ile birlikte çıktıkları alışveriş turunda görüntülendi. Etiler'de mağazaları dolaşan kili, muhabirlerin ricasını kırmayarak, poz vermeyi ihmal etmedi.

  • Karahan ile objektif karşısına geçmesinin ardından gazetecilerden müsaade isteyen Güntay, "Ben sizleri baş başa bırakayım..." ifadelerini kullandı.

    Alışveriş yaptıklarını belirten Karahan, "Malum haftanın belirli günleri Kıbrıs'tayım. Eksiklerimizi tamamladık." diye konuştu.

  • Rol aldığı ve yakın zamanda sezon finaline girecek olan dizi hakkında konuşan oyuncu, "Evet, yakında final var. Sonrasında biraz dinleneceğim. Çocuklarımla vakit geçirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Dizi çekimleri için Kıbrıs-İstanbul arası mekik dokuyan Pelin Karahan, "Tabii ki biraz zor oluyor. Çocuklarımı her ne kadar görsem de özlüyorum." açıklamasını yaptı.

  • "YURT DIŞI TATİLLERİ YAVAŞ YAVAŞ HAYAL OLUYOR"

    Son dönemde yaşanan döviz artışları sonrası alışverişe dikkat ettiğini belirten Karahan, "Tabii ki hepimizi etkileyen faktörler oluyor. Ben de alışveriş yaptığım zaman dikkat ediyorum. Kendimi bildim bileli aldığım her şeyin etiketine bakarım. Şimdi daha dikkatli davranıyorum. Daha bugün baktım tereyağı bile 2 kez zamlanmış. Üzülüyorum bu duruma. Eskiden eşimle birlikte yurt dışına tatile giderdik. O bile hayal oluyor yavaş yavaş. Daha temkinliyiz artık." şeklinde konuştu.

  • "KETOJENİK BESLENME SAYESİNDE KİLO VERDİM"

    Ayrıca verdiği kilolarla da sık sık gündeme gelen Pelin Karahan, "Ketojenik beslenme sayesinde kilo verdim. Düzenli ve disiplinli olarak devam ediyorum." açıklamasını yaptı.

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