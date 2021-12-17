"YURT DIŞI TATİLLERİ YAVAŞ YAVAŞ HAYAL OLUYOR"

Son dönemde yaşanan döviz artışları sonrası alışverişe dikkat ettiğini belirten Karahan, "Tabii ki hepimizi etkileyen faktörler oluyor. Ben de alışveriş yaptığım zaman dikkat ediyorum. Kendimi bildim bileli aldığım her şeyin etiketine bakarım. Şimdi daha dikkatli davranıyorum. Daha bugün baktım tereyağı bile 2 kez zamlanmış. Üzülüyorum bu duruma. Eskiden eşimle birlikte yurt dışına tatile giderdik. O bile hayal oluyor yavaş yavaş. Daha temkinliyiz artık." şeklinde konuştu.