"ÇALIŞAN ANNE OLMAK HOŞUMA GİDİYOR"

Ali Demir ve Can adında iki erkek çocuğu olan Pelin Karahan, sete evlatlarını götürmediğini ve çalışan anne olmanın hoşuna gittiğini belirtti.

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Ben gidip, geliyorum her hafta uçağa binerek. Zor bir tempo, bunu ben istedim. Çalışan anne olmak hoşuma gidiyor. Aslında onlar da bunu görsünler istiyorum. Onlar da yadırgamıyor" şeklinde konuştu.