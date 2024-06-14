Pelin Karahan: Beni özledi, ekranda görmek istiyor

"MARKA TAKINTIM VAR"

Pelin Karahan, gazetecilerin, "Marka takıntınız var mı?" şeklindeki sorusuna ise "Ayakkabı ve çanta konusunda sanırım marka takıntım var. Çoğu zaman var. Kıyafette daha makul şeyler alabiliyorum ama ayakkabı ve çanta bence kıyafeti gösteren bir şey. Onlarda biraz marka olsun istiyorum. Her şey çok pahalandı artık. Benim bu arada dokunup almam lazım. Uzaktan internetten alamıyorum" diyerek güldü.