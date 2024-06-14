Pelin Karahan: Beni özledi, ekranda görmek istiyor
Pelin Karahan, geçtiğimiz haftalarda eşi Bedri Güntay'ın "Eşim oynamadığı sürece ben dizi izlemiyorum" açıklaması hakkında konuştu; "Çok güldüm ona. O hâlâ 'Kavak Yelleri'nde kaldı. Beni özledi o, ekranda görmek istiyor"
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Pelin Karahan, Etiler'de gerçekleştirilen bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karahan, geçtiğimiz haftalarda eşi Bedri Güntay'ın "Eşim oynamadığı sürece ben dizi izlemiyorum" şeklindeki sözlerine açıklık getirdi.
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"Çok güldüm ona" diyen Pelin Karahan; "O hâlâ 'Kavak Yelleri'nde kaldı. Yok ya şaka bir yana izliyor o da 'İnci Taneleri'ni falan... Beni özledi o ekranda görmek istiyor. Ben de kendimi özledim aslında ama uygun karakter ve uygun rol çok önemli. 3 - 5 bölümde biten bir projede olmak istemem" ifadelerini kullandı.
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Giyim tarzıyla ilgili de konuşan Pelin Karahan, süslenmeyi çok sevdiğini ifade ederek, "Kendi kendime yapıyorum. Biraz da merakım var buna. Buna mesai harcıyorum" dedi.
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"MARKA TAKINTIM VAR"
Pelin Karahan, gazetecilerin, "Marka takıntınız var mı?" şeklindeki sorusuna ise "Ayakkabı ve çanta konusunda sanırım marka takıntım var. Çoğu zaman var. Kıyafette daha makul şeyler alabiliyorum ama ayakkabı ve çanta bence kıyafeti gösteren bir şey. Onlarda biraz marka olsun istiyorum. Her şey çok pahalandı artık. Benim bu arada dokunup almam lazım. Uzaktan internetten alamıyorum" diyerek güldü.