"İYİ Kİ DOĞDUN BEBEK!"

Paylaşımına duygusal bir not düşen ünlü oyuncu annesine şu sözlerle seslendi:

Taş bebek 60 oldu bugün… Hep diyorum yine derim; elim kolum her şeyim canım Annem... Çok şey diyesim var ama gerçekten kelimeler yetersiz sana. Bizi, seni bilenler bilir zaten... Güzelliğin, neşen, hayat enerjin, becerikliliğin, her şeyi hemen halledip organize edişin ve bir ortama girdiğindeki ışığın… Her özelliğinle iyi ki benim annemsin! Sen olmasan ben hiçbir zaman bu kadar güçlü hissetmezdim bu hayatta... Çocuklarımın enerjik sevgi dolu anneannesi, benim can yoldaşım, arkadaşlarımın bir tanecik Nural ablası… İyi ki doğdun bebek! (Bence hiç yaşlanmayacak sadece yaş alacaksın).