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Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile evli olan, Alin ve Lina adında ikiz kızları olan Pelin Akil, trafikte tek başına otomobildeyken şoke eden bir olay yaşadı.

Pelin Akil, kağıt mendil satan bir çocuğun kendisine küfürler yağdırdığını söyleyerek yaşadıklarını çektiği bir video ile anlattı: * İstanbul artık her şeyi çok zorlaştırıyor. Biraz önce Beşiktaş Stadı’nın orada peçete satan bir çocuk, nasıl satıyor biliyor musunuz? "Lan … karısı para versene" İğrenç konuşarak, nasıl küfür ediyor biliyor musunuz? Anneme, babama, sülaleme küfrederek 'Alsana şunu alsana' diye cama vuruyor.

"NEDEN BÖYLE BU İNSANLAR?" * "Mezara mı götüreceksin lan?" falan diyor. Nakit param yok, olsa da senin gibi böyle konuşan bir çocuğa vermek ne içimden gelir... O kadar üzüldüm ki... Nerede yaşıyoruz, neden böyle bu insanlar?

“POLİSİ ARAYACAĞIM’ DEDİM, O KADAR RAHAT Kİ” * Telefonu elime aldım "Polisi arayacağım" dedim. "Ara ara" diyerek gülüyor, o kadar rahat ki. İstersen çağır polisi diyor. * En üzücüsü de beni tek başıma kadın gördü ve o yüzden yaptı. Arabada başka biri olsa bu şekilde konuşmaya cesaret edemeyecekti. Yemin ederim arabadan inip onu etkisiz hale getirmek, ağzını kapatmak istedim. Ben de öfkelendim ben de sıkıntılı bir hal aldım. Hiç güne böyle başlamamıştım.

* İstanbul’da adımını attığın an sokağa, moralin bozulacak yani. Çok üzülüyorum, nasıl bu hale geldik? Gerçekten üzücü. İKİZ ÇOCUKLARINI TAKLİT ETTİLER

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