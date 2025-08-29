Pelin Akil: Tatilden taslakta kalanlar
Anıl Altan ile boşanan Pelin Akil, Bodrum tatilinden geriye kalan anları sosyal medyada paylaştı
Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde yaz sezonunu Bodrum’da tamamlamıştı.
Ünlü oyuncu, son tatilinde tatilin tadını çıkardığı anları kamera karşısında ölümsüzleştirerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Pelin Akil, paylaştığı fotoğraflara;"Geçti gitti tatilden taslakta kalanlar… Şu an dört bir yanım, bir like atın da enerji gelsin." notunu ekledi.
Öte yandan, bir süredir ayrılacakları konuşulan ve 8 yıl önce evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, iddiaları doğruladı. Sık sık çocukları için bir araya gelen ikilinin resmi olarak boşandığı öne sürüldü.
Fotoğraflar: Instagram