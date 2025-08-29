Habertürk
        Pelin Akil: Tatilden taslakta kalanlar - Magazin haberleri

        Pelin Akil: Tatilden taslakta kalanlar

        Anıl Altan ile boşanan Pelin Akil, Bodrum tatilinden geriye kalan anları sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 20:39 Güncelleme: 29.08.2025 - 20:39
        "Tatilden taslakta kalanlar"
        Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde yaz sezonunu Bodrum’da tamamlamıştı.

        Ünlü oyuncu, son tatilinde tatilin tadını çıkardığı anları kamera karşısında ölümsüzleştirerek sosyal medya hesabından paylaştı.

        Pelin Akil, paylaştığı fotoğraflara;"Geçti gitti tatilden taslakta kalanlar… Şu an dört bir yanım, bir like atın da enerji gelsin." notunu ekledi.

        Öte yandan, bir süredir ayrılacakları konuşulan ve 8 yıl önce evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, iddiaları doğruladı. Sık sık çocukları için bir araya gelen ikilinin resmi olarak boşandığı öne sürüldü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #pelin akil
        #Anıl Altan

