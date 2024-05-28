Pelin Akil "Ne alaka dedim"
Fenerbahçeli Pelin Akil'den, Galatasaraylı eşi Anıl Altan'a esprili sitem
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2016'da evlenen ve bu evlilikten ikiz kız çocuklarına sahip olan oyuncu Pelin Akil, kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan'a, sosyal medya hesabından esprili bir göndermede bulundu.
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Geçtiğimiz gün 2023 - 2024 sezonu şanmpiyonu olan Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılan fanatik Galatasaraylı Anıl Altan, kızlarıyla birlikte Icardı yazılı ve Galatasaray formalı bir gönderi yayınladı.
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Bir takipçisini, "Alin ve Lina'nın tam olarak Galatasaraylı olduğunu düşünmüyorum. Eleştiriyorum bu fotoğrafı" yorumu yapmasınının üzerine önce Anıl Altan sonrada Pelin Akil takipçiye cevap verdi.
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Anıl Altan, "Az önce görüntülü şekilde kutladık. Gelincede kutlamaya çağırırız önemli olan sizin düşünceleriniz değil bizim hislerimiz sevgiler" yanıtını verdi.
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Fanatik Fenerbahçeli Pelin Akil ise "Bende yani fotoğrafları gördüm ne alaka dedim? Ok kutluyorum Galatasaraylıları da kızlarla fotoğraf koymak ne alaka? Kendi kendine sevin" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram