Fransız futbolcu Just Fontaine, 1958 İsveç'te attığı 13 golle gol krallığına ulaştı. Bu sayı, bir Dünya Kupası'nda bir futbolcunun attığı en yüksek gol sayısı oldu.
1962 Şili ise diğer turnuvalarla kıyaslandığında en az golle gol krallığına ulaşılan kupa olarak tarihe geçti. Bu kupada 6 futbolcu, dörder golle ilk sırayı paylaştı. Bu organizasyon ayrıca, en çok sayıda futbolcunun gol krallığını paylaştığı kupa olarak da dikkat çekti.
İlk "kral" Stabile
Dünya Kupası tarihinin ilk gol kralı, Arjantinli Guillermo Stabile oldu.
Stabile, 1930 Uruguay'da 8 golle ilk sırayı aldı. 1934'te Çekoslovak Oldrich Nejedly 5, 1938'de Brezilyalı Leonidas 7 golle birinciliği elde etti.
Brezilya'dan 5 gol kralı
Tüm Dünya Kupalarına katılan tek ülke Brezilya, aynı zamanda en fazla gol kralı çıkaran ülke olarak da tarihe geçti.
Geride kalan 21 Dünya Kupası'nda 20 ülkeden 30 futbolcu gol krallığı sevinci yaşadı. Brezilya, 5 oyuncuyla başı çekti. Almanlar, 3 futbolcuyla ikinci, Arjantin, Macaristan, İtalya ve İngiltere ise ikişer oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
Birer futbolcusu gol kralı olan ülkeler ise şunlar:
Çekoslovakya, Fransa, SSCB, Şili, Yugoslavya, Portekiz, Polonya, Bulgaristan, Rusya, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, Uruguay ve Kolombiya.
Pele ve Maradona başaramadı
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele ve Diego Armando Maradona, Dünya Kupası tarihinde gol krallığı yaşayamadı.
Brezilyalı Pele, mücadele ettiği 4 organizasyonda takımına 14 maçta 12 gol kazandırırken, gol krallığına ulaşamadı.
Maradona da 21 maçta 8 gol attı ve katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da gol bakımından zirveye çıkamadı.
Kupanın son gol kralı ise 6 golle ülkesinin Tottenham takımında forma giyen İngiliz futbolcu Harry Kane oldu.
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