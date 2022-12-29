Pele, Fenerbahçe'ye rakip olmuştu

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Santos ve Brezilya Milli Takımı'yla sayısız rekor kıran Brezilyalı efsane Pele, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Brezilyalı efsane 1972'de Türkiye'ye gelmiş ve Fenerbahçe'yle maç yapmıştı.

1972 yılında Pele'nin de formasını giydiği Santos, İstanbul'a geldi. Brezilya şampiyonu 3 Mayıs'da Fenerbahçe ile İnönü Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe bu maçı 6-1 kaybederken futbolseverler Pele'nin inanılmaz futbolunu izleme imkanı bulmuş ve stadı 43 bin 275 seyirci hınca hınc doldurmuştu.