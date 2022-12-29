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Pele, Fenerbahçe'ye rakip olmuştu

Pele, Brezilya Milli Takımı ile kariyerine sığdırdığı 3 Dünya Kupası, kulüp ve bireysel başarılarıyla futbol dünyasında iz bırakan isimlerden biri olarak hayata gözlerini yumdu. Brezilyalı efsane, Türkiye'de ise Fenerbahçe'ye rakip olmuştu.

Giriş: 29.12.2022 - 23:41 | Güncelleme: ABONE OL
Pele, Fenerbahçe'ye rakip olmuştu
HABERTURK.COM

Santos ve Brezilya Milli Takımı'yla sayısız rekor kıran Brezilyalı efsane Pele, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Brezilyalı efsane 1972'de Türkiye'ye gelmiş ve Fenerbahçe'yle maç yapmıştı.

1972 yılında Pele'nin de formasını giydiği Santos, İstanbul'a geldi. Brezilya şampiyonu 3 Mayıs'da Fenerbahçe ile İnönü Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe bu maçı 6-1 kaybederken futbolseverler Pele'nin inanılmaz futbolunu izleme imkanı bulmuş ve stadı 43 bin 275 seyirci hınca hınc doldurmuştu.

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