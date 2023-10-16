Metin Akpınar'ın mirasının ¾'ü onların

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Metin Akpınar’ın Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızlarının olduğunu ortaya çıkması, büyük yankı uyandırdı.

Duygu Nebioğlu, yaklaşık bir yıl önce Metin Akpınar ile bir araya geldi.

Süreç şu şekilde;

• Metin Akpınar ile Suphiye Orancı, 1987’de Antalya’da tek gecelik bir ilişki yaşadı.

• Suphiye Orancı, ikiz kızlarını doğurduktan sonra bir bakıcı kadına emanet ederek ortalıktan kayboldu.

• Bakıcı kadın, ikiz kızları bir süre sonra Çocuk Esirgeme Yurdu’na verdi.

• Nebioğlu Ailesi, ikiz kızları evlat edinerek onlara Duygu ve Sevgi adını verdi.

• Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu, evlatlık olduklarını öğrendikten sonra anne ve babalarının kim olduğunu araştırmaya başladı. 21 yaşına geldiklerinde annelerinin Suphiye Orancı, babalarının ise Metin Akpınar olduğunu öğrendi.

• Metin Akpınar, ikiz kızları olduğunu 10 yıl önce öğrendi. Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu, Metin Akpınar’a babalık davası açarak DNA testi yapılmasını istedi.

• DNA testinde Duygu Nebioğlu’nun biyolojik babasının Metin Akpınar olduğu kesinleşti. Mahkeme, “Duygu Nebioğlu’nun babası Metin Akpınar’dır hükmü verdi. Sevgi Nebioğlu’nun mahkeme kararı henüz çıkmadı.

Duygu Nebioğlu - Sevgi Nebioğlu

• Metin Akpınar, 13 Ekim Cuma günü bir açıklama yaparak Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu’nun kızları olduğunu dile getirdi; "Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım.

Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi.

İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı.

Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu, benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek.

Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur.

Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum.

En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum.

Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor."

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Peki bundan sonra ne olacak?

Metin Akpınar ile kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu arasındaki ilişkinin nasıl gelişeceğini zaman gösterecek. Birlikte oturup uzun uzun sohbetler edip ayrı geçen zamanların telafisi için çaba harcayıp harcamayacaklarını önümüzdeki günlerde / aylarda göreceğiz.

Kesin olan şu; Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu, Metin Akpınar’ın yasal mirasçısı.

Miras Hukukuna göre; miras bırakan kişinin altsoyu (çocukları, torunları ve torunlarının çocukları) ve eşi esas mirasçılarıdır. Sağ olan eşi ¼ oranında paya sahip olurken, kalan ¾ oranı çocukları arasında paylaştırılmaktadır. Eğer mirasçının nikâhlı bir eşi bulunmuyorsa ya da ölmüşse pay direkt altsoyuna kalır.

Bunun sonucunda, Metin Akpınar’ın mirasının ¼’ü eşi Göksel Akpınar’ın ¾’ü ise yarı yarıya olmak üzere Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu’nun. Miras; nakit para, gayrimenkul, hisse senedi ve diğer bütün yatırımları içeriyor. Varisler, mirastan faydalanabildiği gibi miras bırakanın borçlarından sorumlu tutulur. O sorumluluktan sağ olan eş, ¼, çocuklar ise ¾ oranında pay sahibidir. Mirasçıların reddi miras yaparak miras bırakanın miraslarını ve borçlarını kabul etmeme hakkı da bulunuyor.