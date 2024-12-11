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        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus yüzde 70 indirimli yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuş seferlerde geçerli, ne zaman bitiyor, seyahat tarihi nedir?

        Pegasus'tan indirimli bilet kampanyası: Yurt dışı seferlerinde ikinci kişiye yüzde 70 indirim!

        Pegasus Hava Yolları, yeni bir yurt dışı kampanyasına imza attı. Buna göre, kampanya dâhilinde yurt dışı seferlerinde ikinci kişi biletini yüzde 70 indirimli bir şekilde alabilecek. Şirket tarafından belirtilen uçak seferleri ile Kıbrıs kampanyaya dahil edilmedi. İşte, Pegasus yüzde 70 indirimli bilet kampanyası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 13:08 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:38
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        • 1

          Pegasus, yurt dışı bilet kampanyası kapsamında ikinci kişiye yüzde 70 indirimli bilet alma imkânı sunuyor. Belirtilen bazı uçuş hatları ile Kıbrıs'ın kapsam dışı bırakıldığı kampanyada; ikinci kişi için olan indirim, kampanyanın geçerli olduğu hatlarda yapılan aktarma kapsamındaki uçuşlara uygulanıyor. İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyası detayları...

        • 2

          PEGASUS YÜZDE 70 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

          Kampanya, 11 Aralık 2024 - 12 Aralık 2024 (Türkiye yerel saatine göre 11 Aralık 2024 saat 10:30’dan itibaren 12 Aralık 2024 saat 23:59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak ve burada belirtilen kampanyanın geçerli olduğu uçuş tarihi kapsamında gerçekleştirilecek olan uçuşlarda geçerlidir.

        • 3

          SEYAHAT TARİHİ NE ZAMAN?

          İkinci bilete yüzde 70 indirim kampanyasında bilet alanlar, 13 Ocak 2025-30 Mart 2025 (Kalkış saati Türkiye yerel saatine göre 13 Ocak 2025 saat 00:01’den itibaren 30 Mart 2025 saat 23:59 tarihine kadar) tarihleri arasında seyahat edebilecek.

        • 4

          KAMPANYA DAHİLİNDE OLMAYAN UÇUŞLAR

          Ankara-Cidde-Ankara

          Ankara-Madinah-Ankara

          Ankara-Podgorica-Ankara

          Antalya-Beyrut-Antalya

          Antalya-Moskova-Antalya

          Antalya-Petersburg-Antalya

          İzmir-Moskova-İzmir

          İzmir-Podgorica-İzmir

          İstanbul Sabiha Gökçen-Belgrad-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Beyrut-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Cidde-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Dubai (AE) 00-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-İmam Humeyni-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Kazan-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Madinah-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Meşhed-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Moskova-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Petersburg-İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Podgorica-İstanbul Sabiha Gökçen

          Bodrum-Riyad-Bodrum

          Hatay-Riyad-Hatay

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          Roma-Katanya-Roma

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          Roma-Napoli-Roma

          Roma-Palermo-Roma

          Roma-Torino-Roma

          Roma-Venedik-Roma

          Roma - Bari - Roma

          Roma - Cenevre - Roma

          Roma - Katanya - Roma

          Roma - Lamezia Terme - Roma

          Roma - Napoli - Roma

          Roma - Palermo - Roma

          Roma - Torino - Roma

          Roma - Venedik - Roma

          İstanbul Sabiha Gökçen - Cidde - İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen - Kahire - İstanbul Sabiha Gökçen

          Trabzon - Cidde - Trabzon

          Trabzon - Riyad - Trabzon

          Bodrum - Riyad - Bodrum

          Hatay - Riyad - Hatay

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