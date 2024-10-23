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        Haberler Bilgi Gündem Pegasus ve SunExpress tecrübeli-tecrübesiz kabin memuru alımı başvuru tarihleri, detayları, şartları

        Pegasus ve SunExpress deneyimli-deneyimsiz kabin memuru alımı yapıyor!

        Pegasus ve SunExpress, tecrübeli-tecrübesiz kabin memuru alımı yapıyor. Adayların birçok aşamadan geçmesi ve iş ilanında belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Başvurular, iş ilanlarının yayınladığı kariyer platformları üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte, SunExpress ve Pegasus kabin memuru alımı detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 07:57 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:47
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        • 1

          SunExpress ve Pegasus Hava Yolları, tecrübeli veya tecrübesiz olmak üzere kabin memuru alımı yapacağını duyurdu. Her iki iş ilanında da adayların sağlaması gereken fiziksel özellikler, yabancı dil, mezuniyet gibi şartlar bulunuyor. İşte, SunExpress ve Pegasus kabin memuru alımı detayları...

        • 2

          SUNEXPRESS 400 KABİN MEMURU ALIYOR

          SunExpress yaz sezonuna çalıştırılmak üzere 400 kabin memuru alıyor. Dönemsel bazlı iş ilanında adayların İngilizce seviye tespit sınavı, yetkinlik envanteri ve Kurul mülakatı gibi birçok aşamadan geçmesi gerekiyor.

          Başvuru yapmak isteyenler, ilanın verildiği kariyer platformları üzerinden başvurusunu gerçekleştirebilir.

        • 3

          SUNEXPRESS 400 KABİN MEMURU ALIM ŞARTLARI

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız ve Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahipseniz,

          Deneyimli / deneyimsiz kabin memuru adayları için 18-40 (39 yaş +364 gün) yaş aralığında iseniz,

          En az lise mezunu diplomasına sahipseniz,

          Yurt içinde okuduysanız en az lise diploması, yurt dışında okuduysanız lise denklik belgesi ibraz edebilecekseniz,

          İyi derecede Türkçe ve İngilizce biliyorsanız (ek dil tercih sebebidir),

          Kadın adaylar için minimum 1.55 cm, Erkek adaylar için minimum 1.60 cm ve uygun boy-kilo orantısına sahipseniz,

          Dış görünüşünüze özen gösteriyor ve iyi derecede yüzme biliyorsanız.

          Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli iseniz,

          Antalya’da ikamet eden/edebilecek durumdaysanız başvurularınızı yapabilirsiniz.

        • 4

          PEGASUS TECRÜBELİ TECRÜBESİZ KABİN MEMURU ALIYOR

          Başka bir kabin memuru alımı yapan şirket de Pegasus. Firma, hem tecrübeli hem de tecrübesiz kabin memurları alıyor. Pozisyona başvurmak isteyenler, kariyer platformları üzerinden başvuru yapabilir.

        • 5

          PEGASUS TECRÜBELİ KABİN MEMURUNDA NE ARANIYOR?

          - T.C. Vatandaşı

          - 01.01.1989 ve sonrası doğumlu

          - Minimum ön lisans mezunu

          - Havayolu Şirketlerinde en az 6 ay Kabin Memurluğu tecrübesi olan

          - Geçerli Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikasına (Attestation) sahip ve son görevli uçuş tarihinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olan

          - İyi derecede İngilizce bilen

          - Kadın adaylarda 160 - 180 cm; Erkek adaylarda 170 - 190 cm boy aralığında olan

          - Yurt içi ve yurt dışı uzun süreli konaklamalı görevlerde engeli bulunmayan

          - Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmayan

          - Uçuşa elverişliliğini engelleyecek herhangi bir fiziksel veya mental sağlık problemi olmayan

          - Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli olan

          - İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden/edebilecek olan.

        • 6

          PEGASUS TECRÜBESİZ KABİN MEMURU ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

          - T.C. Vatandaşı

          - 01.01.1989 ve sonrası doğumlu

          - Minimum ön lisans mezunu

          - İyi derecede İngilizce bilen

          - Kadın adaylarda 160 - 180 cm; Erkek adaylarda 170 - 190 cm boy aralığında olan

          - Yurt içi ve yurt dışı uzun süreli konaklamalı görevlerde engeli bulunmayan

          - Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmayan

          - Uçuşa elverişliliğini engelleyecek herhangi bir fiziksel veya mental sağlık problemi olmayan

          - Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli olan

          - İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden/edebilecek olan

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