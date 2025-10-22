Habertürk
        Pegasus'ta kampanya: Biletler 9 euro! Pegasus yurt dışı kampanyası ne zamana kadar geçerli, hangi rotalarda indirim var?

        Pegasus'ta kampanya: Biletler 9 euro! Pegasus yurt dışı kampanyası hangi rotalarda indirim var?

        Pegasus yurt dışına özel başlattığı kampanyada biletler 9 eurodan satışa çıktı. 22-23 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanyaya, 200 bin koltuk ayrıldı. Biletler, www.flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden satışa çıktı. İşte, Pegasus 22-23 Ekim 2025 kampanyası hakkında detaylar

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 17:26 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:26
        • 1

          Pegasus yurt dışı kampanyası başlattı. Bu kapsamda; belirlenen rotalarda biletler 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. 200 bin koltukla sınırlandırılan kampanyaya Kıbrıs dahil edilmesi. İşte, Pegasus indirimli rotaların tam listesi

        • 2

          PEGASUS'TA SEÇİLİ YURT DIŞI ROTALARI 9 EURODAN BAŞLIYOR

          Pegasus belirlenen yurt dışı rotalarında başlattığı kampanyada biletleri 9 eurodan satışa çıkardı. 22-23 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanyada, biletler 29 Mart 2026-25 Ekim 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.

        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        Habertürk Anasayfa