Pegasus'ta kampanya: Biletler 9 euro! Pegasus yurt dışı kampanyası hangi rotalarda indirim var?
Pegasus yurt dışına özel başlattığı kampanyada biletler 9 eurodan satışa çıktı. 22-23 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanyaya, 200 bin koltuk ayrıldı. Biletler, www.flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden satışa çıktı. İşte, Pegasus 22-23 Ekim 2025 kampanyası hakkında detaylar
- 1
Pegasus yurt dışı kampanyası başlattı. Bu kapsamda; belirlenen rotalarda biletler 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. 200 bin koltukla sınırlandırılan kampanyaya Kıbrıs dahil edilmesi. İşte, Pegasus indirimli rotaların tam listesi
- 2
PEGASUS'TA SEÇİLİ YURT DIŞI ROTALARI 9 EURODAN BAŞLIYOR
Pegasus belirlenen yurt dışı rotalarında başlattığı kampanyada biletleri 9 eurodan satışa çıkardı. 22-23 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanyada, biletler 29 Mart 2026-25 Ekim 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.
- 3
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12