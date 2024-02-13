Pegasus, 14 Şubat itibariyle dış hatlar ekonomik sınıfı (Super Eko) bileti olan yolculardan kabin bagajı için ekstra ücret talep edecek. “Super Eko - Light” sınıfı biletlerde yolcuların kabin bagajı hakkı bulunmamakta. Bu yolcular sadece koltuk altına sığabilecek büyüklükte laptop veya küçük bir çanta yanına alabilecek.