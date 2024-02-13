Pegasus kabin bagajı uygulaması kalktı mı? Pegasus kabin bagajı ücretli mi oldu?
Pegasus Hava Yolları, kabin bagajı uygulamasında bir değişikliğe gitti. Alınan karar, "Pegasus kabin bagajı uygulaması kalktı mı? Pegasus kabin bagajı ücretli mi oldu?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Pegasus kabin bagajı uygulamasında yapılan değişikliğe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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Pegasus Hava Yolları, ‘yeni uçuş paketi’ adı altında kabin bagajı uygulamasında yeni bir karara imza attı. Buna göre, Pegasus Hava Yolları’ndan ‘light’ uçuş paketi alan yolcuların, uçak altı ve kabin bagajı hakkı bulunmayacak. Peki, "Pegasus kabin bagajı kalktı mı? Pegasus kabin bagajı ücretli mi oldu?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
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PEGASUS KABİN BAGAJI UYGULAMASI KALKTI MI, ÜCRETLİ Mİ OLDU?
Pegasus Hava Yolları, yeni çıkardığı ‘light’ isimli uçuş paketliyle kabin bagajı direkt ilan etmeden ücretli hale getirdi. Pegasus Hava Yolları’ndan ‘light’ uçuş paketi alan yolcuların, uçak altı ve kabin bagajı hakkı bulunmayacak. Bu yolcular, gerek kabine alacakları gerekse uçak altına verecekleri bagajları için ekstra ücret ödemek zorunda kalacak.
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Pegasus, 14 Şubat itibariyle dış hatlar ekonomik sınıfı (Super Eko) bileti olan yolculardan kabin bagajı için ekstra ücret talep edecek. “Super Eko - Light” sınıfı biletlerde yolcuların kabin bagajı hakkı bulunmamakta. Bu yolcular sadece koltuk altına sığabilecek büyüklükte laptop veya küçük bir çanta yanına alabilecek.
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