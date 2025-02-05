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        Haberler Bilgi Gündem Pegasus iptal seferler 5 Şubat 2025: Pegasus'ta iptal olan iç-dış seferler hangileri? Pegasus iptal olan uçuş seferleri sorgulama ekranı

        5 Şubat Pegasus iptal seferler: Pegasus iptal olan uçuş seferleri sorgulama ekranı

        Türkiye'ye giriş yapan kar yağışı nedeniyle uçuş seferlerinde aksama yaşanacağı tahmin ediliyor. Pegasus yolcuları hava muhalefeti nedeniyle iptal olan iç ve dış seferleri araştırıyor. Peki, 5 Şubat itibarıyla iptal edilen Pegasus uçuşları hangileri? İşte, Pegasus canlı uçuş bilgisi ekranı...

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        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 10:05 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:05
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