Karlı havanın Türkiye'den giriş yapmasıyla bazı uçuş seferlerinin iptal olması bekleniyor. Pegasus ile seyahat edecek yolcular, hangi uçuşların iptal olduğunu merak ederken, hava yolu şirketi tüm iç ve dış hat uçuşlarını canlı olarak paylaşıyor. Peki, 5 Şubat bugün iptal olan Pegasus uçuşları hangileri?