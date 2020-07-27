PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkı 2020 ve PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık başarı sıralamaları 2020 üniversite tercihi yapacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. 2020 üniversite taban puanları henüz açıklanmadı ama 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte o puanlar...
PDR TABAN PUANLARI 2020
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
2019
2018
|Kont.
2019
2018
2017
2016
|Yer.
2019
2018
2017
2016
|Başarı
Sırası
2019
2018
2017
2016
|Taban
Puanı
2019
2018
2017
2016
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (4)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|10.462
14.300
10.220
6.340
|423,40016
406.03065
441,70808
463,90591
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|6+0
8+0
8+0
7+0
|6
8
8
7
|22.466
32.000
22.407
22.200
|403,93701
382.26065
418,72641
432,74927
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|6+0
7+0
9+0
9+0
|6
7
9
9
|37.199
42.500
30.451
27.600
|388,61487
371.92249
408,55206
426,00747
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
75+2
65+2
65+2
|72
77
67
67
|37.893
40.100
24.525
19.300
|388,01779
374.19795
415,86061
436,68408
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
60+2
70+2
55+2
|62
62
72
57
|43.986
41.700
24.656
19.400
|382,93555
372.65565
415,66841
436,53119
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
75+2
70+2
70+2
|72
77
72
72
|44.595
46.600
30.089
26.600
|382,42996
368.4171
408,93970
427,15332
|TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|6+0
8+0
8+0
0+0
|6
8
8
0
|45.217
53.700
34.019
—
|381,95224
362.51065
404,54370
180,00000
|MEF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|4+0
4+0
7+0
6+0
|4
4
7
6
|46.245
51.100
31.864
30.900
|381,10095
364.61883
406,94401
422,22029
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|90+3
100+3
90+3
90+3
|93
103
93
93
|49.782
48.500
30.812
27.300
|378,34931
366.80636
408,11442
426,40479
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|80+2
80+2
65+2
65+2
|82
82
67
67
|50.902
52.200
32.531
29.200
|377,55483
363.78433
406,15622
424,07621
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|53.506
55.000
33.965
30.500
|375,69450
361.52819
404,61545
422,57663
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|54.718
51.600
32.131
28.700
|374,82684
364.28047
406,61727
424,63744
|EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|55.065
54.100
33.336
31.600
|374,57299
362.21688
405,31531
421,39886
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|6+0
6+0
6+0
0+0
|6
6
6
0
|56.137
56.800
35.104
—
|373,80584
360.1936
403,38446
180,00000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
70+2
60+2
40+1
|72
72
62
41
|56.865
54.000
32.776
29.100
|373,31689
362.30781
405,90628
424,26236
|İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|20+0
20+0
20+0
0+0
|20
20
20
0
|57.241
41.800
31.260
—
|373,05874
372.60971
407,63693
180,00000
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4)
|EA
|6+0
8+0
10+0
9+0
|6
8
10
9
|58.762
59.900
37.664
32.800
|372,02756
357.84602
400,73564
420,11679
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4)
|EA
|6+0
8+0
8+0
7+0
|6
8
8
7
|58.876
59.600
36.252
32.300
|371,94266
358.02647
402,25407
420,64250
|UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4)
|EA
|6+0
7+0
7+0
7+0
|6
7
7
7
|59.780
59.200
36.288
35.100
|371,30372
358.36792
402,20825
417,70953
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|60.226
57.800
34.440
31.100
|371,01585
359.41384
404,09696
422,04036
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
60+2
60+2
55+2
|72
62
62
57
|60.629
56.500
34.064
30.900
|370,72036
360.42296
404,49755
422,15507
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4)
|EA
|6+0
8+0
8+0
8+0
|6
8
8
8
|61.953
63.600
37.573
32.600
|369,86892
355.19542
400,82733
420,31184
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|63.121
59.900
35.681
33.500
|369,10789
357.81457
402,81498
419,39794
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
80+2
60+2
60+2
|72
82
62
62
|64.948
60.700
35.608
33.200
|367,90354
357.27663
402,88782
419,71957
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
60+2
60+2
0+0
|62
62
62
0
|65.444
62.000
39.600
—
|367,60816
356.28757
398,76762
180,00000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4)
|EA
|5+0
5+0
9+0
9+0
|5
5
9
9
|66.774
68.400
40.456
35.200
|366,76612
351.95055
397,92797
417,59804
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4)
|EA
|5+0
6+0
8+0
8+0
|5
6
8
8
|67.541
69.800
42.695
34.100
|366,28249
350.98993
395,84556
418,75503
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4)
|EA
|4+0
7+0
8+0
8+0
|4
7
8
8
|68.697
76.000
45.736
40.300
|365,57909
347.08512
393,03697
412,58846
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|5+0
5+0
9+0
9+0
|5
5
9
9
|69.974
69.600
42.351
34.200
|364,76027
351.119
396,15404
418,66066
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4)
|EA
|8+0
10+0
10+0
15+0
|8
10
10
15
|69.996
65.800
40.236
37.800
|364,74606
353.7114
398,14787
415,00448
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|70.086
65.200
38.350
35.000
|364,68718
354.14975
400,02763
417,77366
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
80+2
60+2
60+2
|72
82
62
62
|70.565
67.700
40.199
36.100
|364,37472
352.47311
398,19343
416,73858
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4)
|EA
|6+0
6+0
9+0
9+0
|6
6
9
9
|70.990
70.400
44.611
38.600
|364,12294
350.62494
394,02072
414,24490
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|71.306
65.000
38.854
34.800
|363,93241
354.30591
399,52701
418,05292
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|71.974
68.800
40.073
35.600
|363,50988
351.705
398,31496
417,17697
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
80+2
60+2
60+2
|72
82
62
62
|72.491
68.600
36.877
33.000
|363,17876
351.79805
401,53867
419,92388
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|73.937
70.200
—
—
|362,30862
350.75266
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
100+3
90+3
90+3
|72
103
93
93
|76.612
74.800
42.155
37.800
|360,75966
347.80956
396,32914
415,01262
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KONYA)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|77.931
—
—
—
|359,99135
—
—
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
70+2
70+2
55+2
|62
72
72
57
|79.112
76.900
43.013
38.000
|359,28101
346.52313
395,55883
414,87279
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
80+2
85+3
85+3
|72
82
88
88
|79.326
73.400
40.900
35.800
|359,15065
348.71917
397,50855
417,01068
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
80+2
70+2
50+2
|72
82
72
52
|80.359
75.800
41.727
37.100
|358,59264
347.17915
396,71023
415,70848
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAKARYA)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|80.360
77.700
44.334
40.600
|358,59250
346.06938
394,29126
412,32846
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|82.289
79.800
45.471
40.500
|357,53177
344.74504
393,26017
412,46251
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
70+2
60+2
60+2
|62
72
62
62
|83.227
78.000
44.209
40.100
|356,97697
345.90946
394,41959
412,84019
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
70+2
60+2
40+1
|62
72
62
41
|84.839
80.800
43.902
38.500
|356,07817
344.20238
394,70938
414,32891
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
70+2
60+2
40+1
|72
72
62
41
|86.923
80.300
44.698
36.200
|354,94561
344.47164
393,92368
416,55292
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İÖ) (4)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|87.306
83.700
46.330
42.500
|354,74570
342.51321
392,46765
410,67666
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
90+3
70+2
70+2
|72
93
72
72
|88.215
78.500
54.389
49.500
|354,24467
345.59917
385,50583
404,42903
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|88.227
74.300
43.474
36.300
|354,23540
348.11998
395,12241
416,45717
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
70+2
70+2
60+2
|62
72
72
62
|90.140
85.500
48.266
43.500
|353,19190
341.47922
390,72681
409,67513
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İÖ) (4)
|EA
|50+2
55+2
55+2
55+2
|52
57
57
57
|91.422
88.100
49.665
44.100
|352,48669
340.01735
389,50074
409,15228
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (EDİRNE)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|91.887
88.200
49.526
41.700
|352,25370
339.95669
389,60917
411,34222
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4)
|EA
|6+0
7+0
9+0
9+0
|6
7
9
9
|92.670
82.800
48.279
41.700
|351,84306
342.99854
390,70310
411,36819
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRIKKALE)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|93.880
82.200
47.580
42.800
|351,22050
343.30579
391,31434
410,37520
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|94.485
82.200
46.578
41.900
|350,90929
343.32988
392,21164
411,16878
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ORDU)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
60+2
40+1
40+1
|62
62
41
41
|96.328
93.800
51.462
45.900
|349,97491
336.93175
387,93071
407,59367
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|4+0
2+0
—
—
|4
2
—
—
|98.104
77.700
—
—
|349,04585
346.07489
—
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MANİSA)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
90+3
100+3
100+3
|72
93
103
103
|98.636
93.700
52.984
44.900
|348,76259
336.97982
386,66942
408,41565
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAKARYA)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İÖ) (4)
|EA
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|98.832
95.000
52.064
47.900
|348,67398
336.37209
387,42529
405,80232
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DÜZCE)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|99.916
94.300
50.701
44.700
|348,12281
336.68845
388,60993
408,63891
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (UŞAK)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|99.974
94.600
51.869
44.000
|348,09474
336.53961
387,58138
409,24318
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HATAY)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
60+2
50+2
40+1
|62
62
52
41
|100.098
97.500
50.150
40.900
|348,03350
335.05023
389,08045
412,09438
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURDUR)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
70+2
60+2
60+2
|62
72
62
62
|101.662
99.600
53.812
47.100
|347,22993
334.01667
385,96861
406,49786
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (KONYA)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
60+2
40+1
0+0
|62
62
41
0
|102.165
92.500
52.142
—
|346,96289
337.64392
387,35832
180,00000
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (ZONGULDAK)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|103.793
102.000
53.920
48.600
|346,16137
332.76236
385,87544
405,26438
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ANKARA)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|104.433
101.000
49.816
44.900
|345,85160
332.90196
389,38735
408,46636
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NEVŞEHİR)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|104.957
104.000
—
—
|345,61451
331.83436
—
—
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
60+2
40+1
0+0
|62
62
41
0
|106.676
105.000
52.396
—
|344,77707
330.99658
387,16282
180,00000
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
60+2
40+1
40+1
|62
62
41
41
|109.913
100.000
51.269
45.000
|343,19022
333.43361
388,09268
408,33597
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AMASYA)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
70+2
60+2
50+2
|62
72
62
52
|109.932
107.000
55.018
47.300
|343,17767
330.31286
384,96773
406,37381
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ELAZIĞ)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|110.000
101.000
—
—
|343,14485
332.88719
—
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
80+2
90+3
90+3
|72
82
93
93
|110.216
106.000
54.763
46.700
|343,05094
330.50059
385,19947
406,88780
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DÜZCE)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İÖ) (4)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|110.524
109.000
56.646
51.000
|342,90874
329.28115
383,69137
403,23380
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (UŞAK)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İÖ) (4)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|110.818
111.000
57.368
51.900
|342,76262
328.29419
383,10756
402,50688
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AKSARAY)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|110.926
104.000
55.350
48.300
|342,71025
331.82692
384,71117
405,50231
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NİĞDE)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|113.173
114.000
56.220
48.300
|341,65972
326.64512
384,04570
405,47481
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (RİZE)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|115.378
112.000
60.446
52.500
|340,64814
327.96086
380,65494
401,96879
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GİRESUN)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|116.226
113.000
57.544
51.300
|340,25930
327.09415
382,98131
402,99156
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
80+2
70+2
70+2
|72
82
72
72
|116.600
116.000
56.910
48.900
|340,11177
325.89177
383,45752
404,97044
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİNOP)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|117.411
115.000
—
—
|339,73864
326.36902
—
—
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BARTIN)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
70+2
60+2
60+2
|62
72
62
62
|119.154
122.000
59.347
51.500
|338,98101
323.25718
381,53540
402,79753
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İÖ) (4)
|EA
|60+2
70+2
60+2
60+2
|62
72
62
62
|119.812
115.000
59.045
51.600
|338,67939
326.39515
381,77277
402,74468
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADIYAMAN)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|120.137
117.000
56.045
47.000
|338,54254
325.71247
384,19001
406,61840
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KASTAMONU)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
70+2
60+2
40+1
|72
72
62
41
|120.734
119.000
58.339
48.900
|338,28085
324.48826
382,36917
405,02936
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KARAMAN)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
80+2
—
—
|72
82
—
—
|122.484
122.000
—
—
|337,51419
323.32149
—
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (TOKAT)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
80+2
90+3
100+3
|72
82
93
103
|124.439
123.000
61.043
52.200
|336,66289
322.82858
380,19909
402,24314
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AKSARAY)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İÖ) (4)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|126.685
123.000
62.539
53.300
|335,70624
322.79161
379,03193
401,35993
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ERZİNCAN)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|126.706
122.000
61.583
52.700
|335,69834
323.21888
379,78548
401,83093
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (YOZGAT)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
70+2
60+2
40+1
|62
72
62
41
|128.354
126.000
61.946
49.400
|334,99567
321.51731
379,49588
404,50466
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ARTVİN)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|135.908
—
—
—
|331,84904
—
—
—
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Eğitim Fakültesi (BAYBURT)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|137.439
133.000
66.245
55.200
|331,22825
318.89566
376,21341
399,78818
|MEF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|EA
|30+0
10+0
3+0
0+0
|30
10
3
0
|138.825
112.000
53.823
—
|330,66571
327.79409
385,96043
180,00000
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|13+0
—
—
—
|13
—
—
—
|139.078
—
—
—
|330,56444
—
—
—
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AĞRI)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
60+2
50+2
60+2
|62
62
52
62
|145.601
132.000
64.892
53.200
|328,04592
319.06889
377,23536
401,41753
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİİRT)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|147.014
—
—
—
|327,51275
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4)
|EA
|4+0
7+0
9+0
9+0
|4
7
9
9
|147.935
131.000
78.210
52.100
|327,14653
319.37591
367,92064
402,35999
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi (KARS)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|70+2
80+2
90+3
100+3
|72
82
93
103
|150.114
136.000
67.835
56.400
|326,33104
317.39087
375,05925
398,87996
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUŞ)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|150.779
135.000
—
—
|326,08715
318.1108
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|49+0
54+0
—
—
|49
54
—
—
|152.163
195.000
—
—
|325,58465
297.81475
—
—
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Eğitim Fakültesi (BAYBURT)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İÖ) (4)
|EA
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|154.209
142.000
70.625
57.900
|324,82258
315.14135
373,05463
397,78775
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi (KARS)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İÖ) (4)
|EA
|70+2
80+2
90+3
100+3
|72
82
93
103
|160.097
148.000
72.449
60.400
|322,64932
312.74777
371,77097
395,93139
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4)
|EA
|12+0
15+0
14+0
10+0
|12
15
14
10
|168.785
169.000
89.264
61.000
|319,66840
305.78967
360,90748
395,42222
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|18+0
27+0
5+0
5+0
|18
27
5
5
|170.839
242.000
57.342
51.200
|318,98730
285.61509
383,12140
403,02603
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|49+0
72+0
56+0
35+0
|49
72
56
35
|174.682
165.000
146.039
61.900
|317,68980
306.82312
330,46960
394,84670
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|30+0
8+0
8+0
7+0
|30
8
8
7
|190.150
131.000
54.521
54.000
|312,73335
319.68886
385,39661
400,77586
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4)
|EA
|6+0
6+0
9+0
9+0
|6
6
9
9
|195.915
144.000
89.425
65.100
|310,95201
314.3385
360,80661
392,54878
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4)
|EA
|8+0
5+0
4+0
0+0
|8
5
4
0
|195.997
198.000
93.887
—
|310,92960
297.00122
358,10773
180,00000
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|49+0
52+0
45+0
40+0
|49
52
45
40
|196.923
292.000
162.352
89.100
|310,64012
274.84535
323,06580
377,12744
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|EA
|45+0
45+0
—
—
|45
45
—
—
|198.052
296.000
—
—
|310,30251
274.20572
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(Burslu) (4)
|EA
|3+0
3+0
6+0
6+0
|3
3
6
6
|201.369
123.000
64.189
58.200
|309,30867
322.83559
377,79119
397,53805
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4)
|EA
|9+0
6+0
9+0
9+0
|9
6
9
9
|213.185
208.000
92.321
67.000
|305,94734
294.2484
359,01781
391,23799
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4)
|EA
|7+0
7+0
10+0
9+0
|7
7
10
9
|216.002
210.000
97.338
63.500
|305,15689
293.51282
356,00096
393,70713
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4)
|EA
|5+0
3+0
4+0
6+0
|5
3
4
6
|217.925
219.000
98.259
73.400
|304,61453
291.34691
355,45727
386,96795
|KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4)
|EA
|8+0
10+0
16+0
8+0
|8
10
16
8
|221.547
223.000
103.860
76.100
|303,62872
290.2284
352,21515
385,25351
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|38+0
52+0
40+0
36+0
|38
52
40
36
|223.889
209.000
136.642
70.800
|303,00082
293.77846
334,92788
388,64316
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4)
|EA
|5+0
5+0
8+0
8+0
|5
5
8
8
|225.100
241.000
103.735
71.700
|302,67573
285.87614
352,28605
388,11268
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4)
|EA
|5+0
4+0
—
—
|5
4
—
—
|229.183
250.000
—
—
|301,58182
283.73542
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|49+0
54+0
42+0
0+0
|49
54
42
0
|242.618
191.000
154.992
—
|298,16164
299.00251
326,36789
180,00000
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|22+0
27+0
6+0
6+0
|22
17
6
6
|243.765
Dolmadı
86.406
71.800
|297,88479
Dolmadı
362,70954
388,03881
|TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|42+0
67+0
32+0
0+0
|42
67
32
0
|251.519
289.000
109.982
—
|296,01318
275.51301
348,72264
180,00000
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|20+0
35+0
36+0
25+0
|20
25
36
25
|261.699
Dolmadı
94.641
82.900
|293,55521
Dolmadı
357,64384
380,93703
|UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|42+0
30+0
—
—
|42
30
—
—
|265.044
270.000
—
—
|292,79710
279.38689
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|42+0
62+0
50+0
22+0
|42
62
50
22
|268.987
299.000
169.289
92.000
|291,91814
273.64263
320,08136
375,48630
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|45+0
45+0
5+0
5+0
|45
45
5
5
|279.128
296.000
128.037
62.800
|289,65191
274.06757
339,24051
394,27901
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|41+0
52+0
—
—
|41
29
—
—
|282.452
Dolmadı
—
—
|288,93449
Dolmadı
—
—
|MEF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|6+0
26+0
60+0
26+0
|6
7
25
26
|299.349
Dolmadı
Dolmadı
119.000
|285,35093
Dolmadı
Dolmadı
360,82301
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ANKARA)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|5+0
25+0
50+0
35+0
|—
0
13
35
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
208.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
324,08159
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ANKARA)( Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|EA
|20+0
15+0
20+0
10+0
|8
15
20
10
|Dolmadı
243.000
205.892
73.700
|Dolmadı
285.33111
305,60621
386,76150
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|EA
|7+0
10+0
19+0
38+0
|4
5
9
38
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
312.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
292,91888
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli) (4)
|EA
|5+0
28+0
28+0
26+0
|—
1
28
26
|Dolmadı
Dolmadı
201.931
171.000
|Dolmadı
Dolmadı
307,05158
337,66472
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
9+0
9+0
7+0
|9
8
9
7
|Dolmadı
Dolmadı
111.211
87.900
|Dolmadı
Dolmadı
348,05367
377,84755
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|42+0
10+0
10+0
15+0
|26
10
10
15
|Dolmadı
151.000
78.114
65.200
|Dolmadı
311.89274
367,98181
392,47750
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli) (4)
|EA
|9+0
11+0
70+0
70+0
|8
4
36
70
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
182.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
333,45120
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli) (4)
|EA
|16+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|11+0
20+0
30+0
45+0
|5
15
30
45
|Dolmadı
Dolmadı
224.160
144.000
|Dolmadı
Dolmadı
298,93787
349,15441
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|36+0
63+0
18+0
23+0
|6
6
18
23
|Dolmadı
Dolmadı
126.226
114.000
|Dolmadı
Dolmadı
340,13772
363,43157
|UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|7+0
15+0
—
—
|1
2
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|EA
|7+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli) (4)
|EA
|17+0
40+0
81+0
81+0
|—
3
39
81
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
402.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
271,58086
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|EA
|7+0
17+0
54+0
54+0
|—
0
2
54
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
593.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
229,31014
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|6+0
23+0
—
—
|—
4
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|13+0
—
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|EA
|20+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli) (4)
|EA
|13+0
23+0
42+0
37+0
|—
0
2
37
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
225.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
318,19796
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|13+0
22+0
31+0
37+0
|—
0
3
37
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
202.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
326,18231
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|7+0
8+0
7+0
7+0
|3
2
7
7
|Dolmadı
Dolmadı
197.065
81.100
|Dolmadı
Dolmadı
308,91540
382,08784
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|18+0
30+0
21+0
25+0
|4
0
21
25
|Dolmadı
Dolmadı
211.142
143.000
|Dolmadı
Dolmadı
303,67821
349,50512
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|25+0
15+0
—
—
|9
15
—
—
|Dolmadı
298.000
—
—
|Dolmadı
273.71649
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli) (4)
|EA
|6+0
8+0
54+0
54+0
|1
2
2
54
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
409.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
270,16320
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|11+0
12+0
21+0
21+0
|—
0
7
21
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
182.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
333,30472
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|14+0
20+0
6+0
6+0
|1
4
6
6
|Dolmadı
Dolmadı
122.637
83.700
|Dolmadı
Dolmadı
341,99461
380,46050
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|17+0
11+0
17+0
21+0
|—
1
10
21
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
170.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
338,12226
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|17+0
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|25+0
—
—
—
|6
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|15+0
10+0
14+0
0+0
|2
0
14
0
|Dolmadı
Dolmadı
224.831
—
|Dolmadı
Dolmadı
298,68551
180,00000
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
27+0
44+0
0+0
|—
0
0
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|11+0
7+0
12+0
11+0
|—
4
12
11
|Dolmadı
Dolmadı
118.912
116.000
|Dolmadı
Dolmadı
343,97948
362,28515
|KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|31+0
31+0
52+0
61+0
|—
0
11
61
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
370.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
278,92094
|KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli) (4)
|EA
|10+0
12+0
—
—
|—
0
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli) (4)
|EA
|2+0
10+0
26+0
0+0
|1
0
0
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|20+0
25+0
10+0
0+0
|2
1
8
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|13+0
10+0
—
—
|—
0
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|12+0
10+0
—
—
|—
0
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)( Yabancı)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|5+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)( Yabancı)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4)
|EA
|5+0
7+0
10+0
5+0
|3
5
5
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
83.800
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
380,39674
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