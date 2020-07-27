PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkı 2020 ve PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık başarı sıralamaları 2020 üniversite tercihi yapacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. 2020 üniversite taban puanları henüz açıklanmadı ama 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte o puanlar...

PDR TABAN PUANLARI 2020

Üniversite Bölüm Adı Puan

Türü

2019

2018 Kont.

2019

2018

2017

2016 Yer.

2019

2018

2017

2016 Başarı

Sırası

2019

2018

2017

2016 Taban

Puanı

2019

2018

2017

2016 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce) (4) EA 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 10.462

14.300

10.220

6.340 423,40016

406.03065

441,70808

463,90591 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce)(Burslu) (4) EA 6+0

8+0

8+0

7+0 6

8

8

7 22.466

32.000

22.407

22.200 403,93701

382.26065

418,72641

432,74927 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce)(Burslu) (4) EA 6+0

7+0

9+0

9+0 6

7

9

9 37.199

42.500

30.451

27.600 388,61487

371.92249

408,55206

426,00747 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

75+2

65+2

65+2 72

77

67

67 37.893

40.100

24.525

19.300 388,01779

374.19795

415,86061

436,68408 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

60+2

70+2

55+2 62

62

72

57 43.986

41.700

24.656

19.400 382,93555

372.65565

415,66841

436,53119 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

75+2

70+2

70+2 72

77

72

72 44.595

46.600

30.089

26.600 382,42996

368.4171

408,93970

427,15332 TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce)(Burslu) (4) EA 6+0

8+0

8+0

0+0 6

8

8

0 45.217

53.700

34.019

— 381,95224

362.51065

404,54370

180,00000 MEF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce)(Burslu) (4) EA 4+0

4+0

7+0

6+0 4

4

7

6 46.245

51.100

31.864

30.900 381,10095

364.61883

406,94401

422,22029 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 90+3

100+3

90+3

90+3 93

103

93

93 49.782

48.500

30.812

27.300 378,34931

366.80636

408,11442

426,40479 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 80+2

80+2

65+2

65+2 82

82

67

67 50.902

52.200

32.531

29.200 377,55483

363.78433

406,15622

424,07621 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) (4) EA 5+0

5+0

5+0

5+0 5

5

5

5 53.506

55.000

33.965

30.500 375,69450

361.52819

404,61545

422,57663 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 54.718

51.600

32.131

28.700 374,82684

364.28047

406,61727

424,63744 EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 80+2

80+2

70+2

70+2 82

82

72

72 55.065

54.100

33.336

31.600 374,57299

362.21688

405,31531

421,39886 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce)(Burslu) (4) EA 6+0

6+0

6+0

0+0 6

6

6

0 56.137

56.800

35.104

— 373,80584

360.1936

403,38446

180,00000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

70+2

60+2

40+1 72

72

62

41 56.865

54.000

32.776

29.100 373,31689

362.30781

405,90628

424,26236 İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce)(Burslu) (4) EA 20+0

20+0

20+0

0+0 20

20

20

0 57.241

41.800

31.260

— 373,05874

372.60971

407,63693

180,00000 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) (4) EA 6+0

8+0

10+0

9+0 6

8

10

9 58.762

59.900

37.664

32.800 372,02756

357.84602

400,73564

420,11679 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) (4) EA 6+0

8+0

8+0

7+0 6

8

8

7 58.876

59.600

36.252

32.300 371,94266

358.02647

402,25407

420,64250 UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) (4) EA 6+0

7+0

7+0

7+0 6

7

7

7 59.780

59.200

36.288

35.100 371,30372

358.36792

402,20825

417,70953 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 80+2

80+2

70+2

70+2 82

82

72

72 60.226

57.800

34.440

31.100 371,01585

359.41384

404,09696

422,04036 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

60+2

60+2

55+2 72

62

62

57 60.629

56.500

34.064

30.900 370,72036

360.42296

404,49755

422,15507 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) (4) EA 6+0

8+0

8+0

8+0 6

8

8

8 61.953

63.600

37.573

32.600 369,86892

355.19542

400,82733

420,31184 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 63.121

59.900

35.681

33.500 369,10789

357.81457

402,81498

419,39794 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

80+2

60+2

60+2 72

82

62

62 64.948

60.700

35.608

33.200 367,90354

357.27663

402,88782

419,71957 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

60+2

60+2

0+0 62

62

62

0 65.444

62.000

39.600

— 367,60816

356.28757

398,76762

180,00000 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) (4) EA 5+0

5+0

9+0

9+0 5

5

9

9 66.774

68.400

40.456

35.200 366,76612

351.95055

397,92797

417,59804 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) (4) EA 5+0

6+0

8+0

8+0 5

6

8

8 67.541

69.800

42.695

34.100 366,28249

350.98993

395,84556

418,75503 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) (4) EA 4+0

7+0

8+0

8+0 4

7

8

8 68.697

76.000

45.736

40.300 365,57909

347.08512

393,03697

412,58846 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce)(Burslu) (4) EA 5+0

5+0

9+0

9+0 5

5

9

9 69.974

69.600

42.351

34.200 364,76027

351.119

396,15404

418,66066 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) (4) EA 8+0

10+0

10+0

15+0 8

10

10

15 69.996

65.800

40.236

37.800 364,74606

353.7114

398,14787

415,00448 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 70.086

65.200

38.350

35.000 364,68718

354.14975

400,02763

417,77366 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

80+2

60+2

60+2 72

82

62

62 70.565

67.700

40.199

36.100 364,37472

352.47311

398,19343

416,73858 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) (4) EA 6+0

6+0

9+0

9+0 6

6

9

9 70.990

70.400

44.611

38.600 364,12294

350.62494

394,02072

414,24490 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 71.306

65.000

38.854

34.800 363,93241

354.30591

399,52701

418,05292 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

60+2

60+2

40+1 62

62

62

41 71.974

68.800

40.073

35.600 363,50988

351.705

398,31496

417,17697 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

80+2

60+2

60+2 72

82

62

62 72.491

68.600

36.877

33.000 363,17876

351.79805

401,53867

419,92388 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

60+2

—

— 62

62

—

— 73.937

70.200

—

— 362,30862

350.75266

—

— PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

100+3

90+3

90+3 72

103

93

93 76.612

74.800

42.155

37.800 360,75966

347.80956

396,32914

415,01262 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KONYA)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 40+1

—

—

— 41

—

—

— 77.931

—

—

— 359,99135

—

—

— AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

70+2

70+2

55+2 62

72

72

57 79.112

76.900

43.013

38.000 359,28101

346.52313

395,55883

414,87279 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

80+2

85+3

85+3 72

82

88

88 79.326

73.400

40.900

35.800 359,15065

348.71917

397,50855

417,01068 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

80+2

70+2

50+2 72

82

72

52 80.359

75.800

41.727

37.100 358,59264

347.17915

396,71023

415,70848 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAKARYA)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

70+2

70+2

70+2 62

72

72

72 80.360

77.700

44.334

40.600 358,59250

346.06938

394,29126

412,32846 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

80+2

80+2

80+2 72

82

82

82 82.289

79.800

45.471

40.500 357,53177

344.74504

393,26017

412,46251 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

70+2

60+2

60+2 62

72

62

62 83.227

78.000

44.209

40.100 356,97697

345.90946

394,41959

412,84019 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

70+2

60+2

40+1 62

72

62

41 84.839

80.800

43.902

38.500 356,07817

344.20238

394,70938

414,32891 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

70+2

60+2

40+1 72

72

62

41 86.923

80.300

44.698

36.200 354,94561

344.47164

393,92368

416,55292 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İÖ) (4) EA 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 87.306

83.700

46.330

42.500 354,74570

342.51321

392,46765

410,67666 TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

90+3

70+2

70+2 72

93

72

72 88.215

78.500

54.389

49.500 354,24467

345.59917

385,50583

404,42903 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

60+2

60+2

60+2 72

62

62

62 88.227

74.300

43.474

36.300 354,23540

348.11998

395,12241

416,45717 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

70+2

70+2

60+2 62

72

72

62 90.140

85.500

48.266

43.500 353,19190

341.47922

390,72681

409,67513 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İÖ) (4) EA 50+2

55+2

55+2

55+2 52

57

57

57 91.422

88.100

49.665

44.100 352,48669

340.01735

389,50074

409,15228 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (EDİRNE)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

60+2

60+2

40+1 62

62

62

41 91.887

88.200

49.526

41.700 352,25370

339.95669

389,60917

411,34222 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) (4) EA 6+0

7+0

9+0

9+0 6

7

9

9 92.670

82.800

48.279

41.700 351,84306

342.99854

390,70310

411,36819 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRIKKALE)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

80+2

80+2

80+2 72

82

82

82 93.880

82.200

47.580

42.800 351,22050

343.30579

391,31434

410,37520 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 94.485

82.200

46.578

41.900 350,90929

343.32988

392,21164

411,16878 ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ORDU)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

60+2

40+1

40+1 62

62

41

41 96.328

93.800

51.462

45.900 349,97491

336.93175

387,93071

407,59367 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%75 İndirimli) (4) EA 4+0

2+0

—

— 4

2

—

— 98.104

77.700

—

— 349,04585

346.07489

—

— MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MANİSA)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

90+3

100+3

100+3 72

93

103

103 98.636

93.700

52.984

44.900 348,76259

336.97982

386,66942

408,41565 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAKARYA)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İÖ) (4) EA 60+2

70+2

70+2

70+2 62

72

72

72 98.832

95.000

52.064

47.900 348,67398

336.37209

387,42529

405,80232 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DÜZCE)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

60+2

60+2

40+1 62

62

62

41 99.916

94.300

50.701

44.700 348,12281

336.68845

388,60993

408,63891 UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (UŞAK)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

60+2

60+2

40+1 62

62

62

41 99.974

94.600

51.869

44.000 348,09474

336.53961

387,58138

409,24318 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HATAY)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

60+2

50+2

40+1 62

62

52

41 100.098

97.500

50.150

40.900 348,03350

335.05023

389,08045

412,09438 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURDUR)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

70+2

60+2

60+2 62

72

62

62 101.662

99.600

53.812

47.100 347,22993

334.01667

385,96861

406,49786 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (KONYA)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

60+2

40+1

0+0 62

62

41

0 102.165

92.500

52.142

— 346,96289

337.64392

387,35832

180,00000 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (ZONGULDAK)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

60+2

60+2

70+2 62

62

62

72 103.793

102.000

53.920

48.600 346,16137

332.76236

385,87544

405,26438 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ANKARA)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce)(Burslu) (4) EA 5+0

5+0

5+0

5+0 5

5

5

5 104.433

101.000

49.816

44.900 345,85160

332.90196

389,38735

408,46636 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NEVŞEHİR)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

60+2

—

— 62

62

—

— 104.957

104.000

—

— 345,61451

331.83436

—

— KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

60+2

40+1

0+0 62

62

41

0 106.676

105.000

52.396

— 344,77707

330.99658

387,16282

180,00000 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

60+2

40+1

40+1 62

62

41

41 109.913

100.000

51.269

45.000 343,19022

333.43361

388,09268

408,33597 AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AMASYA)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

70+2

60+2

50+2 62

72

62

52 109.932

107.000

55.018

47.300 343,17767

330.31286

384,96773

406,37381 FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ELAZIĞ)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

60+2

—

— 62

62

—

— 110.000

101.000

—

— 343,14485

332.88719

—

— SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

80+2

90+3

90+3 72

82

93

93 110.216

106.000

54.763

46.700 343,05094

330.50059

385,19947

406,88780 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DÜZCE)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İÖ) (4) EA 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 110.524

109.000

56.646

51.000 342,90874

329.28115

383,69137

403,23380 UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (UŞAK)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İÖ) (4) EA 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 110.818

111.000

57.368

51.900 342,76262

328.29419

383,10756

402,50688 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AKSARAY)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 50+2

50+2

50+2

50+2 52

52

52

52 110.926

104.000

55.350

48.300 342,71025

331.82692

384,71117

405,50231 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NİĞDE)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

80+2

80+2

80+2 72

82

82

82 113.173

114.000

56.220

48.300 341,65972

326.64512

384,04570

405,47481 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (RİZE)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

80+2

80+2

80+2 72

82

82

82 115.378

112.000

60.446

52.500 340,64814

327.96086

380,65494

401,96879 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GİRESUN)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

80+2

80+2

80+2 72

82

82

82 116.226

113.000

57.544

51.300 340,25930

327.09415

382,98131

402,99156 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

80+2

70+2

70+2 72

82

72

72 116.600

116.000

56.910

48.900 340,11177

325.89177

383,45752

404,97044 SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİNOP)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

60+2

—

— 62

62

—

— 117.411

115.000

—

— 339,73864

326.36902

—

— BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BARTIN)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

70+2

60+2

60+2 62

72

62

62 119.154

122.000

59.347

51.500 338,98101

323.25718

381,53540

402,79753 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İÖ) (4) EA 60+2

70+2

60+2

60+2 62

72

62

62 119.812

115.000

59.045

51.600 338,67939

326.39515

381,77277

402,74468 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADIYAMAN)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

80+2

80+2

80+2 72

82

82

82 120.137

117.000

56.045

47.000 338,54254

325.71247

384,19001

406,61840 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KASTAMONU)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

70+2

60+2

40+1 72

72

62

41 120.734

119.000

58.339

48.900 338,28085

324.48826

382,36917

405,02936 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KARAMAN)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

80+2

—

— 72

82

—

— 122.484

122.000

—

— 337,51419

323.32149

—

— TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (TOKAT)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

80+2

90+3

100+3 72

82

93

103 124.439

123.000

61.043

52.200 336,66289

322.82858

380,19909

402,24314 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AKSARAY)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İÖ) (4) EA 50+2

50+2

50+2

50+2 52

52

52

52 126.685

123.000

62.539

53.300 335,70624

322.79161

379,03193

401,35993 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ERZİNCAN)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

80+2

80+2

80+2 72

82

82

82 126.706

122.000

61.583

52.700 335,69834

323.21888

379,78548

401,83093 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (YOZGAT)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

70+2

60+2

40+1 62

72

62

41 128.354

126.000

61.946

49.400 334,99567

321.51731

379,49588

404,50466 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ARTVİN)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 50+2

—

—

— 52

—

—

— 135.908

—

—

— 331,84904

—

—

— BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Eğitim Fakültesi (BAYBURT)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

80+2

80+2

80+2 72

82

82

82 137.439

133.000

66.245

55.200 331,22825

318.89566

376,21341

399,78818 MEF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce)(%75 İndirimli) (4) EA 30+0

10+0

3+0

0+0 30

10

3

0 138.825

112.000

53.823

— 330,66571

327.79409

385,96043

180,00000 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%75 İndirimli) (4) EA 13+0

—

—

— 13

—

—

— 139.078

—

—

— 330,56444

—

—

— AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AĞRI)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

60+2

50+2

60+2 62

62

52

62 145.601

132.000

64.892

53.200 328,04592

319.06889

377,23536

401,41753 SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİİRT)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 40+1

—

—

— 41

—

—

— 147.014

—

—

— 327,51275

—

—

— DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) (4) EA 4+0

7+0

9+0

9+0 4

7

9

9 147.935

131.000

78.210

52.100 327,14653

319.37591

367,92064

402,35999 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi (KARS)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 70+2

80+2

90+3

100+3 72

82

93

103 150.114

136.000

67.835

56.400 326,33104

317.39087

375,05925

398,87996 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUŞ)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 60+2

60+2

—

— 62

62

—

— 150.779

135.000

—

— 326,08715

318.1108

—

— MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%75 İndirimli) (4) EA 49+0

54+0

—

— 49

54

—

— 152.163

195.000

—

— 325,58465

297.81475

—

— BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Eğitim Fakültesi (BAYBURT)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İÖ) (4) EA 70+2

80+2

80+2

80+2 72

82

82

82 154.209

142.000

70.625

57.900 324,82258

315.14135

373,05463

397,78775 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi (KARS)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İÖ) (4) EA 70+2

80+2

90+3

100+3 72

82

93

103 160.097

148.000

72.449

60.400 322,64932

312.74777

371,77097

395,93139 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) (4) EA 12+0

15+0

14+0

10+0 12

15

14

10 168.785

169.000

89.264

61.000 319,66840

305.78967

360,90748

395,42222 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) (4) EA 18+0

27+0

5+0

5+0 18

27

5

5 170.839

242.000

57.342

51.200 318,98730

285.61509

383,12140

403,02603 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) (4) EA 49+0

72+0

56+0

35+0 49

72

56

35 174.682

165.000

146.039

61.900 317,68980

306.82312

330,46960

394,84670 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) (4) EA 30+0

8+0

8+0

7+0 30

8

8

7 190.150

131.000

54.521

54.000 312,73335

319.68886

385,39661

400,77586 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) (4) EA 6+0

6+0

9+0

9+0 6

6

9

9 195.915

144.000

89.425

65.100 310,95201

314.3385

360,80661

392,54878 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) (4) EA 8+0

5+0

4+0

0+0 8

5

4

0 195.997

198.000

93.887

— 310,92960

297.00122

358,10773

180,00000 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) EA 49+0

52+0

45+0

40+0 49

52

45

40 196.923

292.000

162.352

89.100 310,64012

274.84535

323,06580

377,12744 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce)(%75 İndirimli) (4) EA 45+0

45+0

—

— 45

45

—

— 198.052

296.000

—

— 310,30251

274.20572

—

— DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce)(Burslu) (4) EA 3+0

3+0

6+0

6+0 3

3

6

6 201.369

123.000

64.189

58.200 309,30867

322.83559

377,79119

397,53805 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) (4) EA 9+0

6+0

9+0

9+0 9

6

9

9 213.185

208.000

92.321

67.000 305,94734

294.2484

359,01781

391,23799 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) (4) EA 7+0

7+0

10+0

9+0 7

7

10

9 216.002

210.000

97.338

63.500 305,15689

293.51282

356,00096

393,70713 GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) (4) EA 5+0

3+0

4+0

6+0 5

3

4

6 217.925

219.000

98.259

73.400 304,61453

291.34691

355,45727

386,96795 KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) (4) EA 8+0

10+0

16+0

8+0 8

10

16

8 221.547

223.000

103.860

76.100 303,62872

290.2284

352,21515

385,25351 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) (4) EA 38+0

52+0

40+0

36+0 38

52

40

36 223.889

209.000

136.642

70.800 303,00082

293.77846

334,92788

388,64316 KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) (4) EA 5+0

5+0

8+0

8+0 5

5

8

8 225.100

241.000

103.735

71.700 302,67573

285.87614

352,28605

388,11268 ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) (4) EA 5+0

4+0

—

— 5

4

—

— 229.183

250.000

—

— 301,58182

283.73542

—

— İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) EA 49+0

54+0

42+0

0+0 49

54

42

0 242.618

191.000

154.992

— 298,16164

299.00251

326,36789

180,00000 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%25 İndirimli) (4) EA 22+0

27+0

6+0

6+0 22

17

6

6 243.765

Dolmadı

86.406

71.800 297,88479

Dolmadı

362,70954

388,03881 TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) EA 42+0

67+0

32+0

0+0 42

67

32

0 251.519

289.000

109.982

— 296,01318

275.51301

348,72264

180,00000 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) (4) EA 20+0

35+0

36+0

25+0 20

25

36

25 261.699

Dolmadı

94.641

82.900 293,55521

Dolmadı

357,64384

380,93703 UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) (4) EA 42+0

30+0

—

— 42

30

—

— 265.044

270.000

—

— 292,79710

279.38689

—

— BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) EA 42+0

62+0

50+0

22+0 42

62

50

22 268.987

299.000

169.289

92.000 291,91814

273.64263

320,08136

375,48630 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) (4) EA 45+0

45+0

5+0

5+0 45

45

5

5 279.128

296.000

128.037

62.800 289,65191

274.06757

339,24051

394,27901 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) (4) EA 41+0

52+0

—

— 41

29

—

— 282.452

Dolmadı

—

— 288,93449

Dolmadı

—

— MEF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) EA 6+0

26+0

60+0

26+0 6

7

25

26 299.349

Dolmadı

Dolmadı

119.000 285,35093

Dolmadı

Dolmadı

360,82301 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ANKARA)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) EA 5+0

25+0

50+0

35+0 —

0

13

35 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

208.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

324,08159 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ANKARA)( Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce)(%75 İndirimli) (4) EA 20+0

15+0

20+0

10+0 8

15

20

10 Dolmadı

243.000

205.892

73.700 Dolmadı

285.33111

305,60621

386,76150 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce)(Ücretli) (4) EA 7+0

10+0

19+0

38+0 4

5

9

38 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

312.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

292,91888 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Ücretli) (4) EA 5+0

28+0

28+0

26+0 —

1

28

26 Dolmadı

Dolmadı

201.931

171.000 Dolmadı

Dolmadı

307,05158

337,66472 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%25 İndirimli) (4) EA 10+0

9+0

9+0

7+0 9

8

9

7 Dolmadı

Dolmadı

111.211

87.900 Dolmadı

Dolmadı

348,05367

377,84755 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) (4) EA 42+0

10+0

10+0

15+0 26

10

10

15 Dolmadı

151.000

78.114

65.200 Dolmadı

311.89274

367,98181

392,47750 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Ücretli) (4) EA 9+0

11+0

70+0

70+0 8

4

36

70 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

182.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

333,45120 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Ücretli) (4) EA 16+0

—

—

— 1

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%25 İndirimli) (4) EA 11+0

20+0

30+0

45+0 5

15

30

45 Dolmadı

Dolmadı

224.160

144.000 Dolmadı

Dolmadı

298,93787

349,15441 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) (4) EA 36+0

63+0

18+0

23+0 6

6

18

23 Dolmadı

Dolmadı

126.226

114.000 Dolmadı

Dolmadı

340,13772

363,43157 UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%25 İndirimli) (4) EA 7+0

15+0

—

— 1

2

—

— Dolmadı

Dolmadı

—

— Dolmadı

Dolmadı

—

— TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce)(%25 İndirimli) (4) EA 7+0

—

—

— 1

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Ücretli) (4) EA 17+0

40+0

81+0

81+0 —

3

39

81 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

402.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

271,58086 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce)(Ücretli) (4) EA 7+0

17+0

54+0

54+0 —

0

2

54 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

593.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

229,31014 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) (4) EA 6+0

23+0

—

— —

4

—

— Dolmadı

Dolmadı

—

— Dolmadı

Dolmadı

—

— DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%75 İndirimli) (4) EA 13+0

—

—

— 5

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce)(%75 İndirimli) (4) EA 20+0

—

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Ücretli) (4) EA 13+0

23+0

42+0

37+0 —

0

2

37 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

225.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

318,19796 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) (4) EA 13+0

22+0

31+0

37+0 —

0

3

37 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

202.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

326,18231 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%75 İndirimli) (4) EA 7+0

8+0

7+0

7+0 3

2

7

7 Dolmadı

Dolmadı

197.065

81.100 Dolmadı

Dolmadı

308,91540

382,08784 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) (4) EA 18+0

30+0

21+0

25+0 4

0

21

25 Dolmadı

Dolmadı

211.142

143.000 Dolmadı

Dolmadı

303,67821

349,50512 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%75 İndirimli) (4) EA 25+0

15+0

—

— 9

15

—

— Dolmadı

298.000

—

— Dolmadı

273.71649

—

— ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Ücretli) (4) EA 6+0

8+0

54+0

54+0 1

2

2

54 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

409.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

270,16320 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) (4) EA 11+0

12+0

21+0

21+0 —

0

7

21 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

182.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

333,30472 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%75 İndirimli) (4) EA 14+0

20+0

6+0

6+0 1

4

6

6 Dolmadı

Dolmadı

122.637

83.700 Dolmadı

Dolmadı

341,99461

380,46050 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) (4) EA 17+0

11+0

17+0

21+0 —

1

10

21 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

170.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

338,12226 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%75 İndirimli) (4) EA 17+0

—

—

— 2

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%75 İndirimli) (4) EA 25+0

—

—

— 6

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%75 İndirimli) (4) EA 15+0

10+0

14+0

0+0 2

0

14

0 Dolmadı

Dolmadı

224.831

— Dolmadı

Dolmadı

298,68551

180,00000 KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) (4) EA 10+0

27+0

44+0

0+0 —

0

0

0 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

— Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

180,00000 KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%75 İndirimli) (4) EA 11+0

7+0

12+0

11+0 —

4

12

11 Dolmadı

Dolmadı

118.912

116.000 Dolmadı

Dolmadı

343,97948

362,28515 KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) (4) EA 31+0

31+0

52+0

61+0 —

0

11

61 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

370.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

278,92094 KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Ücretli) (4) EA 10+0

12+0

—

— —

0

—

— Dolmadı

Dolmadı

—

— Dolmadı

Dolmadı

—

— ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Ücretli) (4) EA 2+0

10+0

26+0

0+0 1

0

0

0 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

— Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

180,00000 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) (4) EA 20+0

25+0

10+0

0+0 2

1

8

0 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

— Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

180,00000 ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) (4) EA 13+0

10+0

—

— —

0

—

— Dolmadı

Dolmadı

—

— Dolmadı

Dolmadı

—

— ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%25 İndirimli) (4) EA 12+0

10+0

—

— —

0

—

— Dolmadı

Dolmadı

—

— Dolmadı

Dolmadı

—

— HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)( Yabancı) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 5+0

—

—

— 1

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)( Yabancı) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(4) EA 5+0

7+0

10+0

5+0 3

5

5

5 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

83.800 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

380,39674