Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürerken kısıtlamaların kaldırılması ve normal hayata dönüş için alınan tedbirlerden biri de PCR testi zorunluluğu kararıydı. Normalleşme tedbirleri kapsamında kamusal alanlarda, tiyatrolarda ve sinemalarda aşı olmayan vatandaşlar negatif PCR testlerini göstermek zorundaydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısının ardından PCR testi ile ilgili yaptığı açıklamalar PCR testi zorunluluğu kalktı mı, PCR testi kimlere yapılacak sorusu gündeme geldi. İşte PCR testi ile ilgili son durum