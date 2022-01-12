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PCR testi nedir? PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testi kimlere, hangi şartlarda yapılacak?

Neredeyse 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan ve eğitimden ekonomiye kadar her alanda ciddi tahribat yaratan Covid 19 salgını ile ilgili gelişmeler gündemden düşmüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdikleri Bilim Kurulu toplantısının ardından PCR testi şartlarının değiştiğini duyurdu. PCR testi nedir? PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testi kimlere, hangi şartlarda yapılacak?

12.01.2022 - 22:51 | Güncelleme: SAĞLIK

  • Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürerken kısıtlamaların kaldırılması ve normal hayata dönüş için alınan tedbirlerden biri de PCR testi zorunluluğu kararıydı. Normalleşme tedbirleri kapsamında kamusal alanlarda, tiyatrolarda ve sinemalarda aşı olmayan vatandaşlar negatif PCR testlerini göstermek zorundaydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısının ardından PCR testi ile ilgili yaptığı açıklamalar PCR testi zorunluluğu kalktı mı, PCR testi kimlere yapılacak sorusu gündeme geldi. İşte PCR testi ile ilgili son durum 

  • KORONAVİRÜS BELİRTİSİ GÖSTERMEYEN TEMASLILAR PCR TESTİ YAPTIRABİLİR Mİ?

    Sağlık Bakanı Farettin Koca "Bugünkü bilim kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler. 

  • Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim." dedi. 

  • Aşı olmayan vatandaşların PCR testi verme zorunluluğuna ilişkin bir değişiklik açıklanmadı.

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